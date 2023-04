Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Jets disputeront un autre match important, samedi, alors qu’ils affronteront les Predators de Nashville. Les Predators ont 86 points et ont cinq matchs à leur saison.

Duehr a brisé l’égalité en contournant le filet à 4 : 08 de la troisième période, 10 secondes après une autre opportunité avec un homme en plus pour les Flames.

Toutefois, ils ont fait mouche moins de deux minutes plus tard lorsque Mangiapane a inscrit son 17 e de la campagne.

Les Flames ont vu un but de Zadorov être annulé après 4 : 38 de jeu en deuxième période, en raison d’obstruction contre le gardien.

Connor a fait payer les Flames, récupérant une passe de Nikolaj Ehlers et décochant un tir sur réception qui a battu Markstrom du côté de la mitaine à 11 : 42.

Connor Hellebuyck a réalisé 32 arrêts lors de son 61 e départ de la saison, un sommet dans la LNH, et un 10 e de suite.

Kyle Connor a inscrit le filet des Jets, qui ont perdu pour la première fois en trois parties et ont gagné trois de leurs six derniers matchs.

Walker Duehr a aussi marqué pour les Flames, qui avaient perdu contre les Blackhawks de Chicago, mardi. Les Flames ont toutefois un dossier de 5-1-0 à leurs six derniers matchs. Jacob Markstrom a repoussé 33 tirs.

Les Jets ont encore quatre matchs à leur saison, un de plus que les Flames.

Les Flames (37-27-15) et les Jets (43-32-3) sont à égalité avec 89 points, mais les Jets ocupent le huitième rang dans l’Association ouest en raison de leur meilleur pourcentage de victoires.

Andrew Mangiapane et Nikita Zadorov ont inscrit un but et une aide chacun et les Flames de Calgary ont vaincu les Jets de Winnipeg 3-1, mercredi, dans un match crucial pour leurs chances de participer aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey.

Les Rangers l’emportent 6-3 contre le Lightning

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Rangers festoient à la fin de la rencontre.

Chris Kreider et Tyler Motte ont inscrit chacun deux buts et les Rangers de New York ont battu le Lightning de Tampa Bay 6-3, mercredi.

Kaapo Kakko et Artemi Panarin ont également marqué pour les Rangers. Mika Zibanejad a récolté trois aides, alors que Barclay Goodrow et Adam Fox ont tous les deux obtenu deux mentions d’aide.

Les Rangers ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs, portant leur fiche à 11-2-2 à leurs 15 dernières parties. Igor Shesterkin a repoussé 28 tirs en route vers sa neuvième victoire à ses 11 dernières rencontres.

Dans la défaite, Alex Killorn a récolté un but et une aide. Darren Raddysh et Brandon Hagel ont également marqué pour le Lightning, qui avait remporté ses trois matchs précédents. Andrei Vasilevskiy a conclu le match avec 31 arrêts.

Kreider a inscrit son deuxième but du match et son 35e de la saison pour donner les devants 5-3 aux Rangers avec moins de neuf minutes à jouer en troisième période.

Kreider a profité d’un rebond d’un tir du revers de Zibanejad, qui a frappé le poteau. Zibanejad a récolté son 600e point sur la séquence.

Panarin a marqué en avantage numérique avec 6 : 11 à faire, son 26e de la campagne, pour porter la marque à 6-3.

Tirant de l’arrière 3-1 après une période, le Lightning a réduit l’écart grâce au filet de Raddysh, dont le tir a semblé dévier sur le bâton du défenseur des Rangers Braden Schneider. Il s’agissait du premier but en carrière de Raddysh dans la LNH, à son 17e match.

Motte a battu Vasilveskiy 15 secondes plus tard en échappée, inscrivant ainsi son deuxième filet du match et son huitième de la saison.

Le Lightning a réduit l’écart à 4-3 avec moins de neuf minutes à disputer en deuxième période grâce au 28e but de Hagel, après une révision vidéo de la séquence.

Kreider a ouvert la marque dans le match en faisant dévier le tir de Vladimir Tarasenko en avantage numérique après 6 : 13 de jeu, marquant sur le deuxième tir des Rangers en première période.

Kakko a porté la marque à 2-0 moins de deux minutes plus tard, sur le tir suivant des Rangers. Kakko a inscrit son 17e de la saison en battant Vasilevskiy du côté du bloqueur.

Motte a triplé l’avance des siens avec un tir du cercle gauche, à mi-chemin au premier vingt.

Killorn a redirigé le tir de la pointe de Mikhail Sergachev en avantage numérique pour inscrire le Lightning au tableau. C’était le 25e filet de la saison de Killorn.

Vin A. Cherwoo, Associated Press