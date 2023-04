LNH

Quel avenir pour les soirées hommage à la communauté LGBTQ+ ?

Les ligues professionnelles et les équipes misent souvent sur les soirées rendant hommage à la fierté gaie afin d’améliorer la visibilité et la tolérance envers les personnes issues de la communauté LGBTQ+ — en plus de leur vendre, bien sûr, des billets —, et la LNH est l’un des circuits qui en font le plus à ce chapitre.