Il n’y a jamais rien de certain dans ce monde, à part peut-être ceci : il y aura des blessés chez le Canadien.

Le club montréalais, qui avait déjà six de ses joueurs à l’écart du jeu pour le reste de sa saison, a rajouté trois autres noms à cette liste de moins en moins sélective lors de la journée de lundi.

Ainsi, Sean Monahan, Juraj Slafkovsky et Alex Belzile ne seront pas de retour cette saison. Les trois joueurs devront eux aussi faire une croix sur ce qui reste du calendrier. Les deux premiers sont à l’écart du jeu depuis une mèche, et le troisième est tombé au combat samedi soir, après avoir bloqué un tir de Sebastian Aho au Centre Bell.

« Je ne sais pas si quelqu’un a une poupée vaudou chez lui… je n’ai jamais vu ça ! », a résumé le gardien Samuel Montembeault, non sans humour.

Le temps nous manque afin de déterminer si des forces surnaturelles pourraient avoir été impliquées dans le mystérieux dossier des blessures chez le CH, mais en attendant, il est plus facile de se concentrer sur les faits. Comme le risque associé aux tirs bloqués.

Dans le monde du hockey moderne, l’importance des tirs bloqués ne fait aucun doute. Mais, coïncidence, selon le site StatMuse, le Canadien arrive au deuxième rang à ce classement dans la LNH, ses joueurs ayant bloqué une moyenne de 17,27 tirs par rencontre cette saison. Seuls les joueurs des Golden Knights de Vegas ont bloqué plus de tirs, avec une moyenne de 18,20 tirs bloqués par partie.

« J’ai subi plusieurs blessures en bloquant des lancers, a admis Brendan Gallagher lundi à Brossard. On s’en sort la plupart du temps. Je crois fermement que les tirs bloqués font partie d’une culture gagnante, ça permet de gagner des matchs. Ça fait partie de l’identité d’une équipe, alors c’est important. Les blessures vont arriver, et malheureusement, on en a eu beaucoup, mais les tirs bloqués sont un aspect important du jeu.

« Les gars qui bloquent des tirs permettent de bâtir une culture au sein d’une équipe, de bâtir un esprit d’équipe. Ça a mené à des blessures pour nous cette saison, mais c’est important dans le hockey d’aujourd’hui, et on ne peut pas l’oublier. »

Le vétéran attaquant admet que les blessures peuvent finir par miner le moral.

« Ç’a été une saison comme ça… Ça fait deux saisons comme ça, en fait. Il y a une grosse part de malchance là-dedans. On a traversé pas mal d’épreuves cette saison, mais la bonne nouvelle, c’est qu’on sait comment réagir face à tout ça. On espère maintenant qu’on pourra rester en santé et ramener tout le monde éventuellement… »

Mais ça, ce ne sera pas pour tout de suite, et ce ne sera peut-être pas pour la saison prochaine non plus ; il y a des joueurs sans contrat, des joueurs qui vont partir, et le visage de cette équipe pourrait être fort différent en septembre.

En attendant, il y a une saison à finir, et encore cinq matchs au calendrier, dont celui de mardi soir au Centre Bell, contre les Red Wings de Detroit.

« Au hockey, quand un club doit composer avec des blessures, on dit toujours que ça donne la chance au suivant, a résumé Brendan Gallagher. Mais là, on commence à manquer de monde… »