Connor McDavid est une source inépuisable de faits saillants, et pas seulement pour les partisans.

Stephen Whyno Associated Press

Le meilleur joueur au monde livre une saison tellement hors du commun que ses pairs ne peuvent s’empêcher de regarder ses meilleurs moments.

Le capitaine des Oilers d’Edmonton a déjà établi des sommets en carrière avec 55 buts et 127 points, et il reste encore 15 matchs à disputer en saison régulière.

« Il vient d’une autre planète », a dit le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin.

« Il domine, a ajouté le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby. Il continue de s’améliorer et pour tout joueur, c’est ce que vous recherchez. »

McDavid a déjà remporté deux fois le trophée Hart, remis au joueur par excellence du circuit. Il revendique quatre trophées Art Ross, pour le plus de points en une saison.

Ces récentes années, il s’est concentré à faire encore mieux au cercle des mises au jeu et en défense.

Cette saison, il a expressément voulu marquer plus, dépassant d’ailleurs le cap des 50 buts pour la première fois de sa carrière.

« J’ai en quelque sorte toujours eu la mentalité de passer en premier, d’y aller avec le meilleur jeu disponible, a dit McDavid. Cette saison, je crois que c’est surtout une question d’avoir été mis dans de bonnes positions et d’être entouré de bons joueurs. »

La différence entre McDavid et le prochain marqueur le plus proche, son coéquipier Leon Draisaitl, est de 29 points. David Pastrnak de Boston se classe deuxième pour les buts, mais il est quand même à neuf filets de McDavid.

À la suite d’une rafale de 13 buts depuis 10 matchs, McDavid s’approche du plus haut total en une saison depuis 2005-la récolte de 65 d’Ovechkin, en 2007-08.

Ovechkin s’émerveille de ce que réussit McDavid.

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin

« C’est un plaisir de voir comment il contrôle la rondelle et la vitesse », a dit le vétéran russe, qui n’est devancé que par Wayne Gretzky pour les buts en carrière.

Dylan Strome a vu McDavid raffiner des aspects de son jeu quand ils étaient coéquipiers dans le junior à Erie, en Pennsylvanie.

« Il trouve de nouvelles façons d’être créatif, a dit Strome. Parfois, on se demande ce qu’il peut faire de plus. »

Strome, qui joue maintenant avec Ovechkin à Washington, a remarqué que McDavid marque sous différents angles, tire de plus loin et tente plus de tirs sur réception.

Cela vient en partie d’observer Crosby, Auston Matthews et d’autres joueurs, d’étudier comment ils décochent leurs tirs.

« Tellement de gars s’y prennent de différentes manières, a dit McDavid. Regarder les autres joueurs à l’œuvre, ça donne toujours l’occasion d’apprendre quelque chose. »

Nathan MacKinnon, élément clé de la conquête du titre par le Colorado, l’an dernier, a mentionné que la saison fabuleuse de McDavid lui donne envie de s’améliorer.

« Ça donne envie de lutter pour quelque chose », a déclaré MacKinnon.

À 26 ans, McDavid a comme plus long parcours dans la ligue d’avoir pris part à la finale de l’Ouest, l’an dernier. Il a confié que son objectif a toujours été orienté vers l’équipe.

« L’objectif ultime est de remporter la coupe Stanley, a dit McDavid. C’est ce vers quoi nous travaillons. »

Le prochain match des Oilers aura lieu mardi soir à la maison, contre Ottawa.