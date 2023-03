Le Canadien a annoncé lundi que Frédéric Allard devra se rapporter à Laval.

Le défenseur a été cédé au Rocket de la Ligue américaine, moins de 24 heures après avoir disputé son deuxième match dans la Ligue nationale, son premier dans le maillot montréalais.

Pendant cette rencontre à Las Vegas, dimanche soir, le joueur de 25 ans a obtenu deux tirs au but, et a joué pendant 11 minutes et 31 secondes, lors d’une défaite de 4-3 face aux Golden Knights.

Allard, un choix de troisième tour des Predators de Nashville en 2016, avait été acquis par le Canadien des Kings de Los Angeles vendredi.