(Belleville) Les Senators de Belleville l’ont emporté pour une deuxième fois en autant de soirs contre le Rocket de Laval, cette fois par la marque de 5-4 en prolongation.

La Presse Canadienne

Jake Lucchini a tranché à 2 : 06 de la période supplémentaire, grâce à son deuxième but de la rencontre.

Roby Jarventie avait créé l’impasse à 11 : 12 du troisième tiers, lui aussi avec son deuxième but du match.

Egor Sokolov a également marqué pour les Senators, qui avaient battu le Rocket 5-3, vendredi. Antoine Bibeau a stoppé 24 lancers.

Madison Bowey a récolté un but et une aide pour le Rocket, tandis que Joël Teasdale, Mattias Norlinder et Brandon Gignac ont aussi fait bouger les cordages. Philippe Desrosiers a réalisé 24 arrêts.

Les Senators ont ouvert la marque à mi-chemin du premier vingt gracieuseté de Sokolov, mais le Rocket a répliqué avec trois buts en 3 : 13 de jeu, dont deux filets en 11 secondes.

Norlinder a d’abord créé l’égalité, puis Bowey et Teasdale ont offert un coussin de deux buts au Rocket.

Après des buts de Jarventie et Lucchini au deuxième vingt, Gignac a redonné les devants au Rocket en fin de période, sur des aides de Tory Dello et Gabriel Bourque.

Mais comme dans le match de vendredi et lors des deux premières périodes, le Rocket n’a pu conserver son avance.