PHOTO CHRIS SEWARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Panarin, Karlsson et Keller sont les trois nommés

(New York) L’attaquant des Rangers de New York Artemin Panarin, le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson et l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Clayton Keller ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Panarin a dominé la LNH avec neuf points (4-5) en quatre rencontres avec les Rangers, qui ont conclu une semaine parfaite et porté à cinq leur série de victoires.

Il a couronné sa semaine de travail avec une performance de quatre buts, dont un tour du chapeau naturel incluant le filet de la victoire, tout en égalant un sommet personnel avec une récolte de cinq points dans un gain de 6-2 contre les Hurricanes de la Caroline samedi.

Panarin, qui est âgé de 31 ans, domine les Rangers avec 59 points (16-43) en 53 parties jusqu’ici cette saison.

De son côté, Karlsson a dominé les défenseurs du circuit Bettman avec sept points (2-5) en trois parties la semaine dernière avec les Sharks.

Il en a profité pour atteindre le plateau des 70 points à sa 53e rencontre, jeudi, dans une défaite de 4-1 face aux Panthers de la Floride. Karlsson est ainsi devenu le défenseur à atteindre ce seuil le plus rapidement dans la LNH depuis Paul Coffey, avec les Penguins de Pittsburgh, en 1988-89 (45 matchs).

Enfin, Keller a inscrit trois buts et amassé quatre mentions d’assistance en trois rencontres la semaine dernière. L’attaquant âgé de 24 ans domine les Coyotes au chapitre des buts (21), des mentions d’aide (27) et des points (48) après 53 matchs cette saison.