Les Canucks remercient Bruce Boudreau et nomment Rick Tocchet

(Vancouver) Après des semaines de spéculations et au cœur d’une saison laborieuse, les Canucks de Vancouver ont congédié l’entraîneur-chef Bruce Boudreau.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Les Canucks ont annoncé la décision dimanche. Dans un communiqué, ils ont précisé que le vétéran homme de hockey sera remplacé par Rick Tocchet, un ancien entraîneur-chef avec le Lightning de Tampa Bay et les Coyotes de l’Arizona.

« Rick Tocchet apporte à cette équipe un important bagage de connaissances, autant dans une perspective de joueur que d’instructeur », a expliqué le directeur général Patrik Allvin dans le communiqué officiel.

« Il a accumulé plus de deux décennies d’expérience comme instructeur, guidant des équipes aux styles variés. À titre de joueur, il a affiché un haut niveau de force de caractère, de combativité et d’intensité, tout en accumulant d’impressionnantes statistiques offensives. »

En plus de Boudreau, l’instructeur adjoint Trent Cull a aussi été démis de ses fonctions.

L’équipe a ajouté Adam Foote au poste d’instructeur-adjoint et Sergei Gonchar dans le rôle d’instructeur responsable du développement de la défensive.

« Ces deux hommes ont connu de longues et fructueuses carrières comme défenseurs dans la LNH et ensemble, ils fourniront un large éventail d’expertise dans les deux aspects du travail de défenseur », a aussi affirmé Allvin, au sujet de Foote et de Gonchar.

« Tocchet, Foote et Gonchar apportent tous un palmarès de champions à l’organisation et nous avons hâte de leur souhaiter la bienvenue à Vancouver. »

Les changements derrière le banc des Canucks ont été annoncés au lendemain d’une défaite de 4-2 contre les Oilers d’Edmonton. Pour les Canucks, il s’agissait d’un troisième revers consécutif et d’un neuvième échec à leurs 10 dernières rencontres.

Les Canucks (18-25-3) ont gaspillé des avances d’au moins deux buts lors de huit de leurs défaites cette saison. Ils occupent le sixième échelon dans la section Pacifique, à 14 points d’une place qui leur donnerait accès aux séries éliminatoires.

Boudreau a été embauché le 6 décembre 2021, en relève à Travis Green. Après son entrée en scène, les Canucks ont affiché un dossier de 32-15-10 jusqu’à la fin de la saison, mais ont raté les séries par cinq points.

Âgé de 68 ans, Boudreau affiche un dossier global de 617-342-128 en 15 saisons à titre d’entraîneur-chef.