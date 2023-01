Il y a deux ans à peine, Samuel Morin visitait les arénas du continent en tant que hockeyeur professionnel. Depuis quelques mois, l’ex-défenseur vit sa passion du hockey autrement. C’est sur une galerie de presse que Le Soleil l’a rencontré pour parler de sa nouvelle vie d’entraîneur au développement des joueurs chez les Flyers de Philadelphie.

Le Soleil

La mi-vingtaine bien assumée et le « choc » de la nouveauté étant encaissé, Samuel Morin embrasse ses nouvelles fonctions dans le sport qui le passionne depuis toujours. « Le plus difficile, je te dirais que c’est de rentrer dans les arénas. Quand tu ne sais pas par où entrer, ce n’est pas toujours évident. C’était plus facile en arrivant en autobus ! » rigole le natif de Lac-Beauport.