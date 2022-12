(London) Le joueur de centre Abakar Kazbekov, des Knights de London, est décédé ont annoncé conjointement, samedi, les dirigeants de l’équipe et de la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

La Presse Canadienne

Aucune autre information n’a été divulguée.

L’attaquant de 18 ans, originaire de Moscou, a participé au match de l’équipe vendredi, que les Knights ont gagné 5-2, à domicile, contre l’Attack d’Owen Sound.

Kazbekov évoluait avec les Knights depuis le début de la saison 2021-2022. Jusqu’à maintenant cette saison, il avait récolté une mention d’aide en 12 parties.

Les dirigeants des Knights et les responsables de la Ligue de l’Ontario ont annoncé que le match prévu samedi contre les Firebirds de Flint a été reporté.

La Ligue de hockey de l’Ontario a également annoncé les reports de trois autres matchs samedi, celui entre les Otters d’Erie et le Spirit de Saginaw, celui devant opposer les Frontenacs de Kingston aux Petes de Peterborough et celui entre les IceDogs de Niagara et les Wolves de Sudbury, « par sensibilité envers plusieurs personnes impliquées dans ces matchs qui étaient proches » de Kazbekov.