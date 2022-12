PHOTO JONATHAN L’HEUREUX, VIA LE NOUVELLISITE

(Québec) Evan Courtois a brisé l’égalité alors qu’il restait 2 : 59 à écouler en troisième période et les Cataractes de Shawinigan ont défait les Remparts de Québec 3-2, samedi.

La Presse Canadienne

Placé devant le filet, Courtois a accepté une passe de Lorenzo Canonica et il a décoché un tir rapide qui a déjoué le gardien recrue Quentin Miller lors d’un avantage numérique.

L’attaque à cinq des Cataractes avait également fait des siennes environ neuf minutes auparavant, quand William Veillette a sauté sur un retour de lancer pour créer l’égalité.

Veillette a conclu la rencontre avec deux buts et une mention d’aide pour les Cataractes, qui sont restés invaincus en temps réglementaire à leurs quatre dernières sorties (3-0-1).

Antoine Coulombe a gardé le fort pendant que son équipe orchestrait une remontée. Il a cédé deux fois en 31 tirs.

Kassim Gaudet et Pier-Olivier Roy ont permis aux Remparts de prendre les devants 2-0 en première période, mais l’avance n’a pas tenu le coup.

La formation de Québec a encaissé une deuxième défaite d’affilée à domicile, après avoir remporté ses 14 premiers matchs de la saison au Centre Vidéotron.

Miller a repoussé 22 des 25 rondelles dirigées vers lui, à son deuxième départ en moins de 24 heures.

Foreurs 1 – Océanic 4

Luka Verreault et Alexander Gaudio ont tous les deux obtenu un but et une assistance pour guider l’Océanic de Rimouski vers une victoire de 4-1 aux dépens des Foreurs de Val-d’Or.

Voltigeurs 1 – Saguenéens 2 (Prol.)

Marc-André Gaudet a joué les héros en prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi sont venus de l’arrière pour vaincre les Voltigeurs de Drummondville 2-1.

Phoenix 2 – Drakkar 3

Xavier Fortin a inscrit le but vainqueur et il a préparé un but du Drakkar de Baie-Comeau, qui a battu le Phoenix de Sherbrooke 3-2.

Huskies 2 – Tigres 3

Tommy Cormier a couronné une poussée de trois buts sans réplique des Tigres de Victoriaville, qui ont triomphé 3-2 aux dépens des Huskies du Rouyn-Noranda.

Armada 5 – Eagles 3

Alexis Gendron et Xavier Sarrasin ont tous deux enfilé l’aiguille à deux reprises et l’Armada de Blainville-Boisbriand a eu raison des Eagles du Cap-Breton par la marque de 5-3.

Olympiques 3 – Mooseheads 4 (Fus.)

Josh Lawrence a mis fin au débat en tirs de barrage et les Mooseheads de Halifax ont gâché la tentative de remontée des Olympiques de Gatineau pour finalement l’emporter 4-3.