Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Les Flames en étaient au troisième match d’un voyage de six matchs. Pittsburgh, Washington et Raleigh restent à l’agenda.

Meilleur buteur et pointeur des Flyers, Travis Konecny ratait un deuxième match d’affilée à cause d’une blessure dans le haut du corps.

Jacob Markstrom a fait 23 arrêts. Il a été battu par Joel Farabee et Tanner Laczynski, qui obtenait son premier but en carrière.

Blake Coleman a récolté un but et deux mentions d’aide, lundi, aidant les Flames de Calgary à l’emporter 5-2 contre les Flyers de Philadelphie.

Nick Paul a fait mouche deux fois et Rudolfs Balcers a marqué l’autre but du Lightning. Andrei Vasilevskiy a arrêté 25 tirs.

Marchand a immédiatement pointé Bergeron après avoir marqué son but et le banc des Bruins s’est vidé pour aller célébrer avec le centre de 37 ans le long de la bande.

Bergeron est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Bruins et le 94 e dans l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau avec son aide sur le but de Brad Marchand à 15 : 08 qui a donné une avance aux Bruins de 4-1.

Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins ont marqué dans une cause perdante.

Le capitaine Nico Hischier a fourni trois passes et les Devils du New Jersey ont remporté un 13 e match de suite, lundi, battant les Oilers d’Edmonton au compte de 5 à 2.

L’ailier gauche des Devils du New Jersey, Tomas Tatar (90), célèbre son but avec ses coéquipiers

Morrissey joue aux héros en prolongation contre les Hurricanes

PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Le gardien de but des Jets de Winnipeg, David Rittich (33), effectue un arrêt alors que Jesper Fast (71) et Nate Schmidt (88) se disputent la rondelle.

Josh Morrissey a marqué une fois en temps réglementaire et a ajouté le but gagnant à 2 : 10 de la prolongation pour mener les Jets de Winnipeg à une victoire de 4-3 aux dépens des Hurricanes de la Caroline, lundi.

Pierre-Luc Dubois a inscrit un but et deux aides et Michael Eyssimont, qui a compté son premier but dans la LNH, a également fait mouche pour les Jets (11-5-1). Blake Wheeler a récolté deux aides.

La troupe manitobaine a une fiche de 7-2-0 au Canada Life Centre cette saison.

David Rittich a réalisé 26 arrêts à son quatrième départ pour les Jets. Il a gagné ses trois derniers départs.

Jaccob Slavin, Andrei Svehnikov et Martin Necas ont touché la cible pour les Hurricanes (10-5-4), qui se sont inclinés pour un troisième match consécutif en prolongation. Sebastian Aho a amassé trois mentions d’assistance.

Pyotr Kochetkov a entamé deux matchs de suite pour les Hurricanes et a arrêté 19 des 23 tirs auxquels il a fait face.

La Presse Canadienne