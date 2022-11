L’heure n’est évidemment pas encore à la panique à Pittsburgh.

Mathias Brunet La Presse

Mais on sent une inquiétude palpable. Les Penguins ont subi une autre défaite mardi, 5-2 aux dépens des Maple Leafs de Toronto. Il s’agissait d’un neuvième revers à leurs onze derniers matchs.

Les Penguins occupent l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine avec une fiche de 6-7-3. Seuls les Blue Jackets de Columbus ont fait pire.

Pittsburgh avait pourtant remporté quatre de ses cinq premiers matchs par un score combiné de 24-8. Il avait perdu l’autre rencontre 3-2 en prolongation contre Montréal.

L’offensive ne pose pas problème. Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jason Zucker et Jake Guentzel ont tous au moins un point par match, mais la défense vient au 25e rang de la LNH au chapitre des buts accordés par match (3,56).

Et il ne faut pas blâmer uniquement les défenseurs et les gardiens. Après avoir été blanchi à Montréal par le duo composé de David Savard et Kaiden Guhle, entre autres, le premier trio des Penguins, avec Crosby, Guentzel et Bryan Rust, était sur la glace pour les cinq buts de l’adversaire, mardi. Rust a été blanchi à ses six derniers matchs, avec une fiche de -8.

« Ils ont été bons ensemble pendant tellement longtemps, a rappelé l’entraîneur Mike Sullivan aux journalistes après le match contre les Maple Leafs. Ils en arrachent depuis quelques rencontres, mais ça n’est pas un manque d’effort. On tente de les aider à retrouver leur élan. »

Les défenseurs Kris Letang et Jeff Petry ne sont pas à la hauteur non plus. La statistique du différentiel n’est plus aussi significative que par le passé, mais la fiche de -10 de Letang après 15 matchs révèle quand même quelque chose. Selon les échos, à Pittsburgh, Marcus Pettersson constitue le meilleur défenseur des Penguins depuis le début de la saison.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tristan Jarry (35) et Kris Letang (58)

Les performances du gardien Tristan Jarry, brillant l’an dernier, est aussi source d’inquiétude, avec sa moyenne de 3,55 et son taux d’arrêts de ,900. Casey DeSmith a entamé quatre des six dernières parties de l’équipe.

Pas si loin des séries

La situation n’est pas catastrophique pour autant. Pittsburgh se retrouve à seulement quatre points de la dernière place donnant accès aux séries, avec un match de plus à disputer.

Mais quand le DG Ron Hextall a choisi de miser à nouveau sur son noyau vieillissant cet été, il espérait une éventuelle percée en séries éliminatoires, avec la volonté ferme de franchir la première ronde pour la première fois depuis 2018, pas de lutter âprement pour une place en séries.

Malkin, 36 ans, est sous contrat pour trois autres années après celle-ci avec son nouveau contrat de 24,4 millions pour quatre ans. Letang, 35 ans, vient de signer pour six ans et 36,6 millions. Il restera deux autres années au contrat de Petry, 34 ans, à 6,2 millions par saison. Crosby a désormais 35 ans et sous contrat pour deux autres années. Bryan Rust, 30 ans, et Rickard Rakell, 29 ans, ont une entente jusqu’en 2028.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Evgeni Malkin

Les Penguins comptent un seul joueur de moins de 26 ans dans leur formation régulière, Ryan Poehling, 23 ans, le centre du quatrième trio.

Ils ont repêché en première ronde une seule fois lors des huit dernières cuvées, Samuel Poulin, au 21e rang en 2019, et Owen Pickering, au 21e rang également, en 2022. Ils ont repêché en deuxième ronde seulement deux fois lors des quatre dernières années.

Parmi leurs six choix de deuxième ronde entre 2014 et 2019, Calen Addison a été échangé au Wild dans l’acquisition de Zucker, Filip Hallander est toujours dans la Ligue américaine à 22 ans (il a été rappelé pour deux matchs récemment), Zachary Lauxon a été contraint à la retraite en raison de commotions cérébrales, Daniel Sprong et Filip Gustavsson ont été échangés depuis un bon moment déjà et Kasper Bjorkqvist est rentré en Finlande à 25 ans. Au moins, Sprong a rapporté Marcus Pettersson en 2018.

En bref, les Penguins ont une équipe vieille, sans relève. Ils n’ont pas le choix de remonter la pente cet hiver, sans quoi la suite s’annonce affreuse.

Un match crucial pour Ottawa et Buffalo

Buffalo et Ottawa s’affrontent mercredi soir dans une rencontre déjà cruciale. Ces deux équipes devaient passer à la deuxième phase de leur reconstruction et peut-être même participer aux séries pour la première fois depuis des lunes. Les choses ne se passent pas comme on l’espérait pour ces deux jeunes formations.

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jacob Bryson (78) et Tyler Motte (14)

Les Sabres viennent de subir six défaites de suite et glisser au 7e rang de la section Atlantique, trois points devant les Sénateurs, 8e. Buffalo est désormais à cinq points de la dernière place donnant accès aux séries, Ottawa à huit points. Ces deux clubs ont six adversaires à devancer au classement pour espérer se qualifier, dont les Capitals, les Penguins et les Rangers. Une défaite des Sabres ferait mal. Une défaite des Sénateurs pourrait être carrément fatale.