Au rythme où le Canadien gagne, certains observateurs songent déjà à la date limite des échanges, en se demandant si l’organisation sera en position d’acheteur ou de vendeur advenant une position favorable au classement.

Mathias Brunet La Presse

Dans un premier temps, il reste 46 matchs avant la date limite des transactions, et l’opposition deviendra de plus en plus coriace pour les jeunes joueurs de l’équipe, au fil des semaines et des mois.

Si on demandait aux membres de la direction du Canadien de répondre franchement, ils vous diraient probablement être étonnés par cette fiche de 8-6-1, avec quatre recrues en défense dans la formation.

Et si Montréal maintenait un tel rythme, il faudrait songer à la dernière équipe en reconstruction à avoir tenté de brûler les étapes en plein hiver, les Coyotes de l’Arizona.

Le directeur général déchu des Coyotes, John Chayka, galvanisé par la première moitié de saison étonnante de son équipe, a cédé son choix de première ronde en 2020, un choix de troisième ronde en 2021 et deux jeunes pour obtenir le joueur de location Taylor Hall.

Les Coyotes ont participé aux séries et même surpris Nashville en première ronde, mais ils n’étaient pas de taille en deuxième ronde contre l’Avalanche, qui les a pulvérisés en cinq matchs, 20-8 au total des buts.

Peut-être espéraient-ils retenir Hall à long terme, mais celui-ci a opté pour les Sabres de Buffalo

La chute a été brutale par la suite. Avec ce choix, les Devils ont pu repêcher au 18e rang l’attaquant Dawson Mercier, 42 points à 20 ans l’an dernier.

Les deux saisons suivantes des Coyotes ont tourné au désastre et le successeur de Chayka a été contraint de défaire les fondations pour recommencer une reconstruction.

Joe Sakic et l’Avalanche ont fait le contraire en 2017. Cette jeune et prometteuse équipe avait une fiche identique à celle du Canadien, 8-6, lorsqu’ils ont échangé Matt Duchene aux Sénateurs d’Ottawa le 5 novembre 2017, dans un échange à trois équipes, en retour d’un choix de première ronde en 2019 et du défenseur Samuel Girard.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Matt Duchene

Un an et demi plus tard, ils repêchaient le défenseur Bowen Byram au quatrième rang avec ce choix. Girard et Byram sont parmi les quatre défenseurs les plus utilisés du club aujourd’hui.

L’Avalanche n’était pas prête à gagner et Sakic le savait. Il ne s’est pas laissé endormir par le bon début de saison du club, maintenu sa volonté de se départir de Duchene et continué à amasser des atouts pour assurer la pérennité de l’organisation.

Le Colorado a atteint les séries quatre années de suite, et la deuxième ronde trois printemps consécutifs, avant de remporter la Coupe ; le Lightning a atteint les séries cinq fois sur six, dont deux carrés d’as et une finale, avant de finalement soulever le précieux trophée en 2020.

Même les Blues de St. Louis, malgré une exclusion par très peu de points en 2018, ont atteint la deuxième ronde en 2016 et le carré d’as en 2015, avant de remporter la Coupe Stanley en 2019 avec le même noyau ou presque. En bref, on ne devient pas champion en une demi-saison.

Demandez aux Sénateurs d’Ottawa, aux Sabres de Buffalo, aux Oilers d’Edmonton et aux Panthers de la Floride à quel point la route vers les sommets du classement peut être longue et ardue malgré des jeunes prometteurs.

Jeff Gorton et Kent Hughes ont un plan clair en tête. Il serait très étonnant qu’ils en dérogent. Le confrère Tony Marinaro a posé la question directement à Gorton cette semaine lors de sa balado : allait-il être vendeur ou acheteur à la date limite des transactions si son club était bien positionné ?

Le VP aux opérations hockey du Canadien a balbutié une réponse, s’est excusé de tourner autour du pot, avant d’admettre que l’objectif demeurait de bâtir le club pour du succès durable.

Si, par exemple, un club panique et offre un choix de première ronde pour le défenseur Joel Edmundson, comment réagira la direction ? Oui, Edmundson est un bon grand frère, oui, Edmundson est le disc-jockey dans le vestiaire, oui, Edmundson est un défenseur de qualité, mais il en sera à la dernière année de son contrat l’an prochain et il faudra faire de la place à gauche éventuellement, avec Matheson, Harris, Guhle et Xhekaj, employé à droite à l’heure actuelle.

Idem pour Sean Monahan, si sa valeur continue à grimper. Monahan ne vaut pas un choix de première ronde à l’heure actuelle parce que les autres clubs attendent sans doute de voir s’il pourra rester en santé, mais imaginez s’il continue ainsi et voit sa cote augmenter : le CH pourrait se retrouver avec deux choix de première ronde pour lui, celui des Flames et l’autre d’un éventuel acheteur…

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Sean Monahan

Rien n’empêcherait d’ailleurs Montréal d’échanger Monahan, 28 ans, à titre de joueur de location à la date limite des transactions quitte à le récupérer sur le marché des joueurs autonomes en juillet 2023, s’il tient à lui pour continuer à faire le pont la période actuelle et l’épanouissement complet des plus jeunes.

Les succès actuels de l’équipe arrangent bien le Canadien finalement. Les jeunes se développent à un rythme étonnant et les victoires ne nuiront pas à la valeur de certains vétérans à échanger. Même Mike Hoffman semble retrouver sa touche !

Quant aux Drouin et Dadonov, si on peut les garder heureux, en espérant des points ici et là, en attendant l’expiration de leur contrat en juillet, ça sera déjà une victoire.

Énorme tuile pour les Leafs

Les Maple Leafs viennent de perdre l’un de leurs bons défenseurs, Jake Muzzin, pour longtemps. Muzzin, absent depuis le 17 octobre, souffre d’une blessure cervicale. On réévaluera son cas en février. « Nous n’avons pas à composer souvent avec ce type de blessure, alors nous serons prudents, a commenté le DG des Leafs, Kyle Dubas. Il devra être remis à 100 % avant de songer à l’utiliser à nouveau. Il est le père de jeunes filles, il est un mari. On doit songer à sa santé à long terme. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jake Muzzin et Josh Anderson

Un autre défenseur clé, T. J. Brodie, ratera aussi les prochaines semaines en raison d’une blessure aux obliques. Le vétéran de 35 ans Jordie Benn vient de revenir au jeu et a été promu au sein de la première paire. Mark Giordano, 39 ans, complète le deuxième duo avec Justin Holl. On a confié la troisième paire aux jeunes Timothy Liljegren et Rasmus Sandin.

Pour l’instant, Dubas semble s’en remettre aux jeunes pour pallier le vide. Mais la pression est forte sur Toronto cette saison, et le club détient seulement deux points d’avance sur Montréal et Detroit, avec un match de plus de joué. Une série d’insuccès pourrait forcer Dubas à bouger…