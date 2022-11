Chicago, Arizona et Montréal devaient se battre cet hiver dans les abysses du classement général de la LNH pour obtenir le privilège de repêcher premier en 2023.

La saison est encore jeune, mais ces trois équipes ont plus de victoires que prévu, surtout le Canadien, désormais à seulement un point du dernier rang donnant accès aux séries et à deux points des Red Wings de Detroit et du deuxième rang dans la section Atlantique avec sa fiche de 7-6-1.

Avec cinq défaites à leurs six plus récents matchs, les Blackhawks coulent tranquillement, et ont désormais trois points seulement d’avance sur les Ducks d’Anaheim, 29e, avec néanmoins deux matchs de plus à disputer, et les Coyotes se retrouvent à peu près dans les mêmes eaux.

Voici, à ce jour, les cinq pires clubs au classement général, et par le fait même les cinq premiers candidats à la loterie qui permettra de repêcher Connor Bedard et/ou Adam Fantilli en juin.

Sharks de San Jose, 28e

Fiche de 3-8-3

Les insuccès des Sharks ne surprennent pas malgré la renaissance du défenseur Erik Karlsson. Le départ du directeur général Doug Wilson l’hiver dernier a marqué la fin d’une époque à San Jose. Son successeur Mike Grier a refusé d’annoncer une reconstruction, mais l’échange de Brent Burns en Caroline, sans obtenir de grands actifs en retour, marquait une volonté de régénération. Mais Grier reste coincé avec une équipe vieillissante et trop de joueurs grassement payés à long terme. Grier, premier DG afrodescendant de l’histoire de la Ligue nationale, n’a pris aucun raccourci cet été, avec quelques embauches modestes seulement sur le marché des joueurs autonomes, et l’arrivée d’un Bedard ou d’un Fantilli marquerait le début d’une ère nouvelle à San Jose.

Ducks d’Anaheim, 29e

Fiche de 4-9-1

Couler n’était pas dans les plans à Anaheim. Le jeune Trevor Zegras venait de connaître une première saison complète éclatante avec 61 points en 75 matchs, Mason MacTavish, troisième choix au total en 2021, allait le rejoindre, et le nouveau directeur général Pat Verbeek a même allongé les dollars cet été sur le marché des joueurs autonomes, 25 millions pour cinq ans au centre Ryan Strome, 10,9 millions pour trois ans à Frank Vatrano et 7 millions pour un an au défenseur John Klingberg afin de remonter au classement.

Avec autant de jeunes talents au sein de l’organisation, les Zegras, MacTavish, Drysdale (blessé à long terme), Perreault, Zellweger, Mintyukov, couler n’était peut-être pas le scénario tracé, mais l’arrivée d’un Bedard, Fantilli ou Carlsson rendrait les Ducks encore plus puissants à long terme.

Sénateurs d’Ottawa, 30e

Fiche de 4-8

Si l’on se fiait au taux de victoires, les Sénateurs devanceraient les Sharks et les Ducks au classement, mais se retrouveraient néanmoins parmi les pires clubs de la LNH. Avec les acquisitions de Claude Giroux et Alex DeBrincat, on s’attendait plutôt à voir Ottawa dans la position du Canadien, c’est-à-dire en lutte pour une place en séries. Mais les gardiens ne font pas le travail et la défense demeure médiocre.

Avec un quatrième choix dans le top cinq en 2023, après Tim Stützle (3e, 2020), Jake Sanderson (5e, 2020) et Brady Tkachuk (4e, 2018), les Sénateurs auraient les outils pour aspirer à un succès durable à long terme. Une vedette charismatique comme Connor Bedard constituerait un extraordinaire cadeau de bienvenue pour le nouveau propriétaire.

Selon les probabilités, il sera extrêmement difficile, voire miraculeux, pour les Sénateurs de renverser la tendance et se qualifier pour les séries. S’il y a une année payante pour finir dans la cave du classement, c’est bien celle-ci…

Blues de St. Louis, 31e

Fiche de 3-8

Le directeur général Doug Armstrong ne bluffait peut-être pas la semaine dernière, finalement. Il pourrait bien entamer une reconstruction. Les Blues, après une extraordinaire saison de 109 points, et une victoire en première ronde des séries éliminatoires, connaissent un départ atroce. Ils ont désormais perdu huit matchs de suite. Le départ du gardien Ville Husso pour Detroit a fait mal. Jordan Binnington est toujours aussi mauvais, après avoir permis à St. Louis de remporter la Coupe en 2019, et Thomas Greiss ne fait guère mieux.

Armstrong contemplera sans doute les offres pour Ryan O’Reilly, 31 ans, et Vladimir Tarasenko, 30 ans, tous deux admissibles à l’autonomie complète à la fin de la saison. O’Reilly a encore de la valeur malgré ses deux points en douze matchs et sa fiche de -12.

Avec trois choix de première ronde, dont un top deux ou trois, et les jeunes Robert Thomas et Jordan Kyrou, déjè en place et sous contrat à long terme, le virage jeunesse des Blues pourrait être rapide.

Blue Jackets de Columbus, 32e

Fiche de 3-9

Il ne faut pas s’y méprendre, les Blue Jackets sont en reconstruction malgré l’embauche de Johnny Gaudreau. L’arrivée de « Johnny Hockey », en vertu d’un contrat de 68 millions pour sept ans, et la prolongation de contrat à Patrik Laine, a permis au DG Jarmo Kekalainen de placer Columbus parmi les destinations attrayantes, après l’exode de joueurs ces dernières années.

La phase de rajeunissement n’en souffre pas cependant. Un quatuor d’attaquants de 22 ans et moins, Kent Johnson, cinquième choix au total en 2021 et deuxième compteur du club, Yegor Chinakov, Liam Foudy et Cole Sillinger se retrouve dans la formation, les défenseurs Zach Werenski, Adam Boqvist et Andrew Peeke ont 25 ans ou moins et on a même vu brièvement le sixième choix au total en 2022, David Jiricek, brièvement.

Les Blue Jackets ont repêché cinq fois en première ronde lors des deux dernières cuvées et un choix dans le top trois en 2023 les rendra encore plus redoutables !

Des recrues impressionnantes en défense

Seulement trois recrues de la LNH jouent en moyenne plus de 20 minutes par match : le premier choix au total en 2021, Owen Power, des Sabres de Buffalo, puis deux défenseurs du Canadien, Kaiden Guhle et Jordan Harris. Suivent Jake Sanderson, cinquième choix au total en 2020 (19 : 21) et Nils Lundqvist, premier choix des Rangers en 2018, obtenu par les Stars en septembre moyennant un choix de première ronde en 2023 (18 : 27). Johnathan Kovacevic, réclamé par le CH au ballottage, vient au septième rang (17 : 43). Arber Xhekaj n’est pas très loin derrière, et il se classe au premier rang parmi toutes les recrues de la Ligue au chapitre des tirs avec 25, sur un pied d’égalité avec le centre Matt Beniers, du Kraken.

Kaiden Guhle

Jordan Harris est premier au chapitre du différentiel, avec une fiche de +6, et Johnathan Kovacevic deuxième à +5, sur un pied d’égalité avec Jake Sanderson et l’ailier du Lightning Nick Perbix.

Les blessures subies par Joel Edmundson et Mike Matheson ont évidemment forcé le Canadien à s’en remettre à quatre recrues, mais voir Montréal connaître autant de succès avec une défense si peu expérimentée relève de l’exploit.