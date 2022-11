Après avoir contribué à la couverture des séries éliminatoires de la Coupe Stanley la saison dernière, P. K. Subban devient membre à temps plein de l’équipe d’analystes hockey d’ESPN.

Associated Press

Subban, qui a pris sa retraite en septembre, a signé un contrat de trois ans avec ESPN. Il travaillera principalement en tant qu’analyste en studio, mais fera également quelques matchs sur place pendant la saison.

« Je le sais depuis quelques semaines maintenant. C’était difficile de savoir ce que j’allais faire et de le garder pour moi. Mais je suis excité maintenant que nous en sommes rendus là, a déclaré Subban. J’avais un peu contribué à l’analyse des matchs lors des dernières séries et c’était génial. J’ai apprécié de travailler avec les producteurs et tout le monde. »

Subban, 33 ans, a fait des apparitions sur First Take et d’autres programmes à ESPN pendant les séries éliminatoires, un autre facteur dans la décision.

Subban a joué 13 saisons pour le Canadien de Montréal, les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey. Il a marqué 467 points en 824 matchs de saison régulière, dont 115 buts. Il a remporté le trophée Norris en tant que meilleur défenseur de la ligue en 2013 avec le Canadien et a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2017 avec les Predators, en plus d’être sélectionné à trois reprises pour les étoiles de la LNH.

Mark Gross, vice-président sénior d’ESPN pour la production et les évènements à distance, a déclaré que l’ajout de Subban ajoute encore plus d’expérience à la liste d’analystes et de reporters du réseau.

« P. K. apporte une perspective nouvelle à son analyse, puisqu’il a récemment pris sa retraite sportive, mais il s’appuie également sur bien plus que son expérience sur la glace, ce qui lui donne une perspective unique et amusante que les fans vont adorer », a déclaré Gross.

Lors de sa dernière saison dans la ligue, Subban avait déjà accepté d’animer P. K.’s Places, qui est une version hockey de la série Places diffusée sur ESPN+. Cette série devrait débuter l’année prochaine.

Subban a également ajouté qu’il avait discuté avec ESPN de la possibilité de se lancer dans d’autres aspects du sport si les opportunités se présentent.

« Je suis emballé à l’idée d’apporter cette passion et cette énergie que j’avais sur la glace à quelque chose d’autre qui me passionne. J’espère qu’ils sont tout aussi excités que moi de commencer, a ajouté Subban. Les gens qui me suivent et me connaissent savent que je reste honnête. Je vais être moi-même, et j’espère que c’est ce qu’ils veulent voir. Je pense que c’est ce qui enthousiasme les gens. »