Repêchés ensemble, retraités ensemble, intronisés ensemble. Les jumeaux Sedin auront connu des parcours à peu près identiques, jusqu’à leur entrée au Temple de la renommée du hockey, qui aura lieu lundi soir.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Quatre ans après leur retraite, Henrik et Daniel Sedin recevront lundi soir prochain l’honneur ultime octroyé aux grands joueurs de hockey de ce monde. Les Suédois ont rencontré les médias virtuellement, mercredi après-midi. Dans le calme qui les caractérise, ils se sont dits heureux et honorés, quoique nerveux de se retrouver sous les projecteurs.

« Nous ne nous sommes jamais considérés comme des membres du Temple de la renommée, a mentionné Daniel. Dès le premier jour, nous ne voulions que devenir de meilleurs joueurs. […] C’est surréel depuis que nous avons reçu l’appel. »

« Ce sera un grand soir, lundi. Nous n’aimons pas ça être sous les projecteurs, mais tu dois accepter d’y être pour quelques minutes. Ce sera de beaux projecteurs », a pour sa part laissé entendre Henrik.

Les frangins n’ont jamais été friands d’attention. Ils devront néanmoins monter sur scène afin de livrer un discours, comme le veut la tradition.

« C’est la chose pour laquelle nous sommes un peu plus nerveux, a admis Daniel. Mais tu essaies d’en profiter. On veut remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés à travers toutes ces années. C’est une grande opportunité de le faire. »

« Nous avons nos propres discours, mais nous voulons aussi nous assurer que nous ne disons pas la même chose. Nous voulons remercier les bonnes personnes. De ce côté, il faudra nous séparer le travail. »

Entre frères

Repêchés aux deuxième et troisième rangs du repêchage de la Ligue nationale en 1999, Daniel et Henrik Sedin ont passé la totalité de leur carrière de 17 saisons avec les Canucks de Vancouver. Vivement critiqués à leurs premières années, les jumeaux ont finalement connu une remarquable carrière. Ils ont formé l’un des meilleurs duos de la LNH pendant plusieurs années.

« Nous ressentions la pression, c’est sûr, a admis Henrik. Certains jours, c’était difficile d’aller à la patinoire, mais il y a des gens qui croyaient en nous dans ce vestiaire et au sein de l’administration. Ça voulait dire beaucoup pour nous. Il y a plusieurs soirs où nous ne connaissions pas nos meilleurs matchs. Ç’aurait été facile de nous blâmer, mais [ces gens] se sont tenus debout pour nous, nous ont soutenus. »

Ensemble, les deux attaquants ont traversé des hauts et des bas. Mais jamais n’ont-ils souhaité quitter Vancouver, ont-ils assuré. « Nous savions que si nous ne performions pas mieux, il y aurait une chance que nous soyons échangés. Nous y allions une journée à la fois, une année à la fois, a expliqué Henrik. Nous voulions seulement prouver à tous et à nous-mêmes que nous nous améliorions. »

Fort de ses 112 points, Henrik Sedin a remporté le trophée Art-Ross au terme de la saison 2009-2010, en plus du trophée Hart. La saison suivante, c’était au tour de Daniel de mettre la main sur le Art-Ross en vertu de ses 104 points.

En 1330 matchs dans le circuit Bettman, Henrik a enregistré 1070 points, tandis que Daniel en a récolté 1041 en 1306 rencontres.

À travers toutes ces années, les frères pouvaient compter l’un sur l’autre. Et c’est sans doute ce qui aura été leur plus grande force.

« Nous savions en tout temps que quelqu’un d’autre vivait exactement la même chose, a soutenu Daniel. D’être en mesure de parler à quelqu’un quotidiennement à propos des problèmes ou des belles choses, c’est énorme pour tout le monde. D’avoir ton frère, évidemment, ça rend ça plus facile. »

« Plusieurs choses se sont passées exactement comme il le fallait, a quant à lui reconnu Henrik. Nous avons eu la chance de jouer dans la même équipe et nous voulions en profiter le plus possible. C’est ce dont nous sommes le plus fiers. Si nous n’avions pas persévéré et travaillé fort, certaines choses auraient pu arriver en cours de route. »