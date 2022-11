Marc-André Bourdon

Le grand retour dans la LNH

Quand sa carrière de hockeyeur professionnel a pris fin, en 2014, Marc-André Bourdon n’était « plus convaincu » qu’il voulait demeurer dans le monde du hockey. Huit ans plus tard, non seulement est-il toujours dans le sport, mais le voilà aussi de retour dans la Ligue nationale. Comme recruteur cette fois. Chez le Lightning de Tampa Bay.