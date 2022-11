(Winnipeg) Au lendemain de son retour sur la patinoire, et quelques minutes après son deuxième entraînement en deux jours, Evgenii Dadonov a été inscrit sur la liste des blessés par le Canadien, jeudi matin, au terme de l’exercice matinal en vue du duel contre les Jets. Vous êtes confus ? Rassurez-vous, nous sommes au moins deux.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’inscription du nom du Russe sur la liste des blessés est le dernier chapitre d’une saga aux rebondissements multiples.

Dans ce cas-ci, c’est le retour de Joel Edmundson qui crée un point de pression, car le Tricolore se retrouve avec un joueur en trop. En plaçant Dadonov au sein de la liste des blessés, le Tricolore repousse le problème. Notons que cet ajout sur la liste des blessés est rétroactif au 31 octobre et que Dadonov sera admissible à un retour au jeu à compter de mardi.

Mais dans quel état est Dadonov ? C’est là que la situation se complique. Récapitulons.

Samedi à St. Louis, il participe à l’entraînement matinal, mais est laissé de côté en soirée. Dimanche, c’est congé. Lundi, il était en « journée de traitement », idem pour mardi matin. Dans la journée de mardi, l’équipe dévoile qu’il est finalement atteint d’un virus, mais il assiste au match de la soirée du Canadien contre le Wild sur la passerelle en compagnie de ses coéquipiers laissés de côté.

Toujours dans l’entourage de l’équipe, il participe ensuite à l’entraînement optionnel de mercredi à Winnipeg, puis à l’exercice matinal de jeudi, avant le dénouement du jour.

Un joueur placé sur la liste des blessés doit y passer sept jours, ce qui est plutôt rare dans le cas d’un virus, à moins que ledit virus soit exceptionnellement virulent.

Edmundson confirmé, Wideman menacé

En milieu d’après-midi, le Tricolore a confirmé que Joel Edmundson disputera jeudi soir son premier match de la saison.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Joel Edmundson

Chris Wideman, qui est resté avec les réservistes après l’entraînement matinal de jeudi, sera le défenseur surnuméraire, tandis qu’Arber Xhekaj sera muté à droite.

Blessé au dos depuis le camp, Edmundson a été un des défenseurs les plus stables du Canadien depuis deux ans. Auteur d’une fiche de +28 lors de la campagne écourtée 2021, il a « réussi » à montrer un différentiel de -1 en 24 matchs la saison dernière, au sein d’une équipe largement démunie, qui avait présenté une fiche de 6-14-4 pendant ces matchs.

« Je l’ai affronté dans le junior, puis en séries en 2019 quand il était à St. Louis et contre Montréal en 2021, énumère le défenseur des Jets Josh Morrissey. C’est un gros gars qui tire de la fierté de son jeu défensif, à faire le ménage devant le filet et à bloquer des tirs. Les attaquants le trouvent dur à affronter. C’est le genre de gars qui passe inaperçu, mais à force de l’affronter, je sais qu’il est très bon. »

« Il est gros et fort. Il bloque des tirs. C’est un battant, un gars qui fait les choses essentielles (a meat-and-potatotes guy). C’est dur d’aller se placer devant le filet contre lui. C’est un gars très compétitif », a ajouté l’attaquant des Jets Mark Scheifele.

Le retour de Kovacevic

Ça ne passera peut-être pas à Claire Lamarche, mais il y aura des retrouvailles sur la patinoire jeudi soir. Johnathan Kovacevic renouera en effet avec les Jets, le club qui l’a laissé filer au ballottage le mois dernier.

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Johnathan Kovacevic et Evgenii Dadonov, lors d’un match préparatoire

Le défenseur du Canadien n’a disputé que quatre matchs avec les Jets, mais il venait de passer trois saisons avec le Moose du Manitoba, la filiale des Jets.

« Je savais que je venais de connaître deux bonnes saisons dans la Ligue américaine, et que ça allait me servir d’audition. Tout le monde voyait le surplus de défenseurs à Winnipeg. Je me disais qu’après le ballottage, je retournerais dans la Ligue américaine montrer aux 31 autres équipes ce dont je suis capable et que l’an prochain, si je retourne au ballottage, une équipe me réclamerait. Montréal a tenté sa chance avec moi et je veux montrer à cette équipe qu’elle a eu raison de le faire. »

Le fait que Chris Wideman soit le défenseur sacrifié avec le retour d’Edmundson est en soi une belle marque de confiance envers Kovacevic.