Les Hawks et leur nouvel entraîneur Luke Richardson ont une fiche de 4-2 depuis l’ouverture de la saison. ​

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS​

On ne suit pas le plan à Chicago…

Luke Richardson est en train de saboter joliment le plan d’action des Blackhawks de Chicago.

Mathias Brunet La Presse

Les Hawks ont fait table rase cet été dans leur élan de reconstruction, mais sous la direction de l’ancien entraîneur adjoint du Canadien, Chicago… gagne.

Vous aurez sans doute saisi l’ironie ici. Il n’empêche que les Hawks remportent des victoires et diminuent leurs chances de succès à la loterie du repêchage sans pour autant compter dans leur formation des jeunes qui pourraient tirer profit des succès actuels du club.

La saison est encore très jeune, direz-vous sans doute. Mais avec quatre victoires en six matchs, les Hawks surprennent déjà. Ils occupent le troisième rang de la section centrale, à un point des Stars de Dallas et du premier rang, avec un match de plus à disputer. Voyons combien de temps ils pourront tenir le rythme.

Les Blackhawks ne comptent dans leur formation aucun joueur de moins de 23 ans. Les deux seuls joueurs à l’aube d’approcher 24 ans, Philipp Kurashev et Mackenzie Entwistle, occupent des rôles de soutien.

On reconnaît des visages familiers. Max Domi est désormais le premier centre de l’équipe. Il a signé un contrat d’un an pour trois millions cet été afin de boucher un trou. Jarred Tinordi, premier choix du Canadien en 2010, réclamé au ballottage récemment, est membre du top quatre défensif.

Les deux éternelles vedettes des Hawks, Patrick Kane, 33 ans, et Jonathan Toews, 34 ans, produisent à un rythme intéressant, sans être spectaculaires. Ils seront échangés d’ici la date limite des transactions puisqu’ils auront droit à l’autonomie complète à la fin de l’année. Peut-être partiront-ils plus tôt si Chicago continue à engranger les victoires ainsi…

PHOTO PAUL BEATY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan Toews et Patrick Kane

Où se trouvent les espoirs des Hawks ? Les quatre premiers choix de l’équipe, entre 2016 et 2019, Alex DeBrincat, Henri Jokiharju, Adam Boqvist et Kirby Dach, ont tous été échangés.

Le premier choix de 2020, 17e au total, un rang après Kaiden Guhle, le centre Lukas Reichel, 20 ans, a été renvoyé dans la Ligue américaine, où il domine avec six points après quatre matchs. Il est considéré comme l’éventuel premier centre de l’équipe.

Le défenseur Nolan Allan, repêché en fin de première ronde en 2021, dispute une quatrième saison dans les rangs juniors à Prince Albert, mais son potentiel est très limité.

On laisse la plupart des jeunes défenseurs se développer dans la Ligue américaine, Alec Regula, Alex Vlasic et compagnie. Nicolas Beaudin, désormais âgé de 23 ans, y était jusqu’à mardi soir, mais il vient d’être échangé au Canadien pour Cam Hillis.

Le nouveau DG Kyle Davidson n’a évidemment pas précipité l’entrée en scène du premier choix Kevin Korchinski, repêché au septième rang en 2022 avec le choix obtenu pour Alex DeBrincat, malgré un excellent camp. Ce jeune défenseur de 18 ans a amassé 12 points en 6 matchs avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue junior de l’Ouest.

Le deuxième choix de première ronde, le centre de 5 pieds 8 pouces Frank Nazar, choisi au 13e rang avec le choix obtenu du CH pour Dach, est perdu pour une portion importante de la saison, sinon sa totalité. Le troisième et dernier choix de la première ronde, le défenseur droitier de 6 pieds 4 pouces Sam Rinzel dispute une dernière saison dans l’USHL avant de joindre Minnesota l’an prochain dans la NCAA.

Dans leur situation actuelle, après s’être départis de Dach et DeBrincat, tous deux âgés de 24 ans ou moins, dans la même journée en juillet, après avoir perdu Adam Boqvist et un choix top douze de première ronde en 2021 pour Seth Jones, gracieuseté de l’administration précédente, l’arrivée d’un Connor Bedard ou d’un Adam Fantilli ne ferait pas de mal à cette organisation.

À moins que les dirigeants ne rêvent à un scénario hollywoodien comme celui des Golden Knights en 2017, avec une bande de joueurs rejetés.

Voyons pendant combien de temps encore les Hawks pourront gagner avec les Tyler Johnson, Jason Dickinson, Sam Lafferty, Domi, Athanasiou, Jack Johnson, Tinordi, Mrazek et compagnie…

Nicolas Beaudin : un défenseur à la croisée des chemins

Nicolas Beaudin n’est pas le plus costaud des défenseurs, mais il montrait un potentiel offensif fort intéressant. À son année d’admissibilité au repêchage, il a amassé 69 points en 68 matchs à Drummondville. Plusieurs fans du CH espéraient voir l’organisation le repêcher, mais Chicago a été plus rapide, au 27e rang, en première ronde. Montréal a opté pour Jesse Ylonen et Alexander Romanov en deuxième ronde.

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nicolas Beaudin

Beaudin, désormais âgé de 23 ans, a réussi à disputer 22 matchs dans la LNH en trois saisons chez les pros, mais on estime qu’il n’a pas progressé. Il a amassé seulement 16 points en 66 matchs à Rockford dans la Ligue américaine, l’an dernier, après une courte, mais brillante saison l’année précédente. Il a été rayé de la formation lors de quatre matchs sur cinq lors des séries des IceHogs.

Mais le prix payé par le Canadien pour l’acquérir mercredi matin est fort modeste. Il a coûté Cam Hillis, 22 ans, un choix de troisième ronde en 2018 incapable même de percer la formation du Rocket de Laval. Il a terminé la dernière saison à Trois-Rivières dans l’ECHL et s’y trouvait encore jusqu’à aujourd’hui. Quelqu’un, quelque part au sein de l’organisation des Hawks, doit avoir vu en Hillis un certain potentiel. Il est plutôt rare de voir un choix de première ronde de 23 ans échangé pour un joueur de l’ECHL.