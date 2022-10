Juraj Slafkovsky n’est toujours pas prêt à effectuer un retour au jeu.

Richard Labbé La Presse

Sans grande surprise, Martin St-Louis a confirmé que le joueur de 18 ans, blessé, ne sera pas en mesure de faire face aux visiteurs du Minnesota, mardi soir au Centre Bell, lors du septième match de la saison pour le Canadien.

D’ailleurs, la situation des blessés n’évolue pas si vite chez le Canadien. Joel Armia et Joel Edmundson continuent de patiner lors des entraînements, mais eux aussi demeurent à l’écart. « Ils vont prendre part au voyage qui s’en vient avec le reste de l’équipe et on verra à partir de ce moment-là », s’est contenté de répondre l’entraîneur montréalais mardi matin au Centre Bell.

Mais avant de partir sur la route pour un périple de rêve en direction de Buffalo, St-Louis, St-Paul et Winnipeg, le Canadien va accueillir mardi soir un club qui n’a remporté qu’un seul match depuis le début de la saison.

Leur jeu en avantage numérique fonctionne très bien, il va falloir s’assurer de rester loin du banc des punitions et de bien écouler les punitions si on doit le faire. Ils n’ont pas eu les résultats escomptés depuis le début de la saison, alors ils seront affamés et nous devrons nous attendre à ce qu’ils soient au sommet de leur forme contre nous. Martin St-Louis

C’est Jake Allen qui sera devant le filet du Canadien, lui qui affiche un dossier de 2-2 depuis le début de la saison.