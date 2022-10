Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Les Sabres dominants en Alberta Alex Tuch a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière et les Sabres de Buffalo ont infligé un revers de 6-3 aux Flames de Calgary, jeudi soir. Dylan Cozens, Rasmus Dahlin et Casey Mittelstadt ont aussi marqué pour les Sabres, qui ont complété leur balayage des formations de l’Alberta, après avoir vaincu les Oilers d’Edmonton 4-2, mardi. Eric Comrie s’est dressé devant les attaques de l’équipe locale et il a enregistré la victoire grâce à 40 arrêts. Andrew Mangiapane, Trevor Lewis et Nikita Zadorov ont assuré la réplique pour les Flames, qui ont encaissé une première défaite cette saison, à leur quatrième match. Jacob Markstrom a stoppé neuf des 12 tirs dirigés vers lui avant de céder sa place à Dan Vladar, qui a réalisé 17 arrêts. Zadorov a réduit l’écart à 4-3 dès la 69e seconde de la troisième période, mais Tuch a profité d’un avantage numérique pour redonner une priorité de deux buts aux Sabres. Il a complété son tour du chapeau dans un filet désert. Darren Haynes, La Presse Canadienne

Quatre points chacun pour Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Ryan Nugent-Hopkins et Connor McDavid ont tous deux amassé un but et trois mentions d’aide pour guider les Oilers d’Edmonton vers une victoire de 6-4 aux dépens des Hurricanes de la Caroline, jeudi soir. Zach Hyman, Ryan McLeod, Evander Kane et Leon Draisaitl ont également touché la cible pour les Oilers, qui ont mis fin à une séquence de deux revers. Jack Campbell a repoussé 36 rondelles dans la victoire de la formation albertaine. Andrei Svechnikov a enregistré un tour du chapeau tandis que Martin Necas a ajouté un but pour les Hurricanes, qui ont subi une première défaite cette saison. Sebastian Aho a participé à trois buts des siens alors que Frederik Andersen a stoppé 27 tirs dans une cause perdante. Avant la rencontre, les Hurricanes constituaient la seule équipe de la LNH contre qui McDavid n’avait pas présenté au moins un point par match en carrière. Shane Jones, La Presse Canadienne

Nick Robertson marque deux buts, les Leafs gagnent en prolongation PHOTO COLE BURSTON, LA PRESSE CANADIENNE Nick Robertson (89) des Leafs célèbre son but gagnant avec Auston Matthews (34). Nick Robertson a joué les héros en prolongation grâce à son deuxième but du match et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Stars de Dallas 3-2, jeudi soir. Robertson a accepté une passe d’Auston Matthews lors d’une montée à trois contre un et il a trompé la vigilance de Scott Wedgewood. Alexander Kerfoot a également fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs. Ilya Samsonov a stoppé 26 tirs alors que Michael Bunting a récolté deux mentions d’aide. Tyler Seguin et Luke Glendening ont assuré la réplique pour les Stars. À son premier match de la saison, Wedgewood a cédé trois fois en 43 lancers. Les Maple Leafs revenaient d’une gênante défaite de 4-2 aux mains des Coyotes de l’Arizona, l’avant-dernière équipe du classement général lors de la dernière saison. Ils avaient également perdu contre le Canadien de Montréal, la pire équipe de la LNH en 2021-22. Quant à eux, les Stars avaient dominé leurs adversaires 13-3 au chapitre des buts lors des trois premiers matchs de leur saison. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Gain des Sénateurs de 5-2 face aux Capitals PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Alex DeBrincat et Josh Norris des Sénateurs Drake Batherson a marqué deux fois au deuxième tiers et les Sénateurs d’Ottawa ont inscrit cinq buts sans réplique, jeudi, filant vers un gain de 5-2 contre les Capitals de Washington. Shane Pinto a dénoué l’impasse de 2-2 dans la sixième minute du troisième vingt. Premier choix du deuxième tour en 2019, Pinto obtenait un but dans un troisième match consécutif. Tyler Motte et Alex DeBrincat ont complété dans un filet désert. Anton Forsberg a bloqué 22 tirs pour les Sénateurs, qui ont dominé 15-5 pour les tirs en deuxième période. Chez les Caps, Anthony Mantha et T. J. Oshie ont marqué en avantage numérique au premier tiers. Le Québécois Mantha a enfilé un troisième but cette saison à 10 : 35. Dmitry Orlov lui a refilé au cercle gauche et Mantha a battu Darcy Kuemper avec un tir sur réception. Kuemper a fait 39 arrêts pour les Capitals, qui avaient remporté leurs deux dernières rencontres. Ottawa va se préparer à accueillir l’Arizona samedi, à compter de 16 h. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Jeff Petry récolte trois points dans un gain des Penguins PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Ryan Poehling (25) a été l’un des nombreux marqueurs des Penguins. Jeff Petry a récolté un but et deux mentions d’assistance pour aider les Penguins de Pittsburgh à écraser les Kings de Los Angeles 6-1, jeudi soir. Petry a profité d’un avantage numérique en deuxième période pour inscrire son premier but dans l’uniforme des Penguins, qui l’ont acquis du Canadien de Montréal pendant la saison morte. Ryan Poehling, acquis dans la transaction qui a amené Petry à Pittsburgh, a également fait bouger les cordages pour sa nouvelle équipe, mais en désavantage numérique. Jan Rutta, Jake Guentzel, Rickard Rakell et Jeff Carter ont aussi enfilé l’aiguille pour les Penguins, qui ont gagné pour une troisième fois en quatre matchs cette saison et qui sont restés invaincus en temps réglementaire. Tristan Jarry a perdu son jeu blanc alors qu’il restait 2 : 28 à écouler au match, quand Carl Grundstrom a trompé sa vigilance. Le gardien des Penguins a réalisé 39 arrêts. Cal Petersen a amorcé la rencontre pour les Kings et il a alloué trois buts en neuf tirs. En relève à partir de la deuxième période, Jonathan Quick a repoussé 22 des 25 rondelles dirigées vers lui. La Presse Canadienne

Taylor Hall donne la victoire aux Bruins en fusillade PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Taylor Hall (71) déjoue le gardien des Ducks John Gibson (36) en fusillade pour donner la victoire aux Bruins. Taylor Hall a été le seul buteur en fusillade et les Bruins de Boston ont eu raison des Ducks d’Anaheim 2-1, jeudi. Hall a glissé la rondelle entre les jambières de John Gibson. Linus Ullmark a ensuite scellé le résultat en frustrant Maxime Comtois, au quatrième tour. Hall avait aussi marqué en deuxième période, avant la réplique de Frank Vatrano. Ullmark a fait 30 arrêts, Gibson 35. Les Ducks perdaient un quatrième match d’affilée. Leur voyage de cinq matchs va se conclure dimanche soir, à Detroit. David Pastrnak a touché le poteau au premier tiers, où Boston a dominé 13-5 pour les tirs. La Presse Canadienne

Une première victoire pour les Sharks PHOTO DANNY WILD, USA TODAY SPORTS Le gardien des Sharks James Reimer célèbre la victoire des siens après le match. Erik Karlsson a marqué 49 secondes après le début de la prolongation et les Sharks de San Jose ont mérité un premier gain cette saison, jeudi, l’emportant 3-2 contre les Rangers de New York. Karlsson a perdu la rondelle après un effort tenace dans l’enclave. Il y est resté et c’est de là qu’il a fait mouche sur une belle passe de Timo Meier, en provenance de l’arrière du filet. Logan Couture et Radim Simek ont été les autres buteurs des Sharks, qui avaient perdu leurs cinq premiers matchs de la campagne. James Reimer a fait 21 arrêts, étant battu par Artemi Panarin et Filip Chytil. Meier disputait un 400e match en saison régulière dans la LNH. Igor Shesterkin a bloqué 24 tirs. David Quinn obtenait un premier gain comme entraîneur des Sharks. Il a été à la barre des Rangers de mai 2018 à mai 2021. Vin A. Cherwoo, Associated Press

Les Blue Jackets viennent de l’arrière pour vaincre les Predators PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS Les Blue Jackets ont effacé un retard de deux buts pour une deuxième partie consécutive, triomphant lors de chaque occasion. Nick Blankenburg a marqué le but vainqueur alors qu’il ne restait que 83 secondes à écouler au match et les Blue Jackets de Columbus sont venus de l’arrière pour vaincre les Predators de Nashville 5-3, jeudi soir. Les Blue Jackets ont effacé un retard de deux buts pour une deuxième partie consécutive, triomphant lors de chaque occasion. Blankenburg, qui avait été laissé de côté pour les trois premiers matchs de la campagne, a ajouté une mention d’assistance. Johnny Gaudreau a inscrit deux buts alors que Jake Bean et Justin Danforth ont complété le pointage pour la troupe de Columbus. Yegor Chinakhov a participé à deux buts des Blue Jackets, qui ont vu Elvis Merzlikins stopper 23 rondelles dans la victoire. Tanner Jeannot et Yakov Trenin ont tous les deux récolté un but et une assistance pour les Predators, qui ont encaissé un quatrième revers d’affilée. Ryan Johansen a également fait mouche. Colton Sissons a amassé deux aides tandis que Kevin Lankinen a repoussé 37 lancers devant la cage des Predators. Nicole Kraft, Associated Press

Victoire de 4-1 des Devils contre les Islanders PHOTO GREGORY FISHER, USA TODAY SPORTS Mathew Barzal des Devils du New Jersey Ondrej Palat a inscrit deux buts pour aider les Devils du New Jersey à battre les Islanders de New York 4-1, jeudi soir. Nico Hischier a obtenu un but et deux mentions d’aide alors que Jack Hughes a marqué son premier filet de la campagne pour les Devils. Mackenzie Blackwood a bloqué 16 lancers pour la formation du New Jersey, qui a enregistré un deuxième gain consécutif. Anders Lee a privé Blackwood d’un jeu blanc et Ilya Sorokin a réalisé 37 arrêts pour les Islanders. Hughes a ouvert le pointage en début de deuxième période lorsqu’il a glissé la rondelle entre les jambières de Sorokin après avoir accepté une longue passe de Damon Severson. Palat, qui a signé un contrat de cinq ans d’une valeur de 30 millions US avec les Devils pendant la saison morte, a doublé l’avance des siens au deuxième engagement avant de porter un dur coup aux Islanders en troisième période. Scott Charles, Associated Press