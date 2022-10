(Toronto) Alors que Canadian Tire s’ajoute à la liste croissante de commanditaires de haut niveau qui retirent leur soutien à Hockey Canada, Justin Trudeau estime que la direction de l’organisme national doit partir.

La Presse Canadienne

« Ce n’est pas les seules personnes au Canada qu’on pourrait voir chapeauter une organisation comme Hockey Canada », a soutenu, exaspéré, le premier ministre jeudi matin lorsqu’on l’a interrogé sur ce dossier. « Un moment donné, les gens vont se réveiller. Je ne sais pas quoi d’autre qu’on peut dire sauf qu’on a perdu confiance en Hockey Canada, il est temps qu’ils partent ! »

On apprenait jeudi matin que Canadian Tire et Telus rejoignaient la Banque Scotia, Tim Hortons et Chevrolet Canada, qui avaient déjà annoncé le retrait de leur soutien financier de commandite à Hockey Canada.

Ces annonces interviennent alors que la fédération nationale de hockey continue de défendre sa gestion du traitement des allégations d’agression sexuelle — la façon dont l’organisme national a versé de l’argent pour éviter les poursuites dans des affaires présumées d’agressions sexuelles en groupe qui auraient été commises par de jeunes joueurs.

« Les commanditaires vont fuir, les partenaires comme Hockey Québec vont fuir, le gouvernement (ne) leur donne plus de fonds, les parents commencent à s’inquiéter, à l’approche de la saison de hockey, qu’on va envoyer nos enfants chapeautés par une organisation qui n’est pas là pour protéger, qui utilise les fonds qu’on envoie à Hockey Canada à des fins pas correctes », a déploré le premier ministre Trudeau.

« Ils peuvent bien continuer à résister, mais je sais qu’il y a bien des parents qui vont arrêter avant d’écrire un chèque pour envoyer leur enfant au hockey […] Honnêtement, je suis vraiment perplexe que Hockey Canada ne comprend pas que leur jeu est fini. Il n’y a plus personne qui a confiance en Hockey Canada. »

Hockey Québec affirmé cette semaine avoir perdu confiance envers Hockey Canada et a décidé de ne plus transférer de fonds provenant des cotisations des joueurs à la fédération nationale.

La fédération de l’Ontario, la plus importante des 13 associations provinciales et territoriales au Canada, a également demandé une deuxième fois à Hockey Canada de ne pas percevoir les frais d’évaluation des participants de 3 $ auprès de ses membres pour la saison.

Les commanditaires quittent le navire

Jeudi matin, la porte-parole de Canadian Tire, Jane Shaw, a indiqué que l’entreprise avait pris la décision de mettre fin à son partenariat avec Hockey Canada après mûre réflexion. Elle explique que l’organisme semble continuer à résister à des changements significatifs et que « nous ne pouvons plus avancer avec confiance ensemble ».

Mme Shaw précise que Canadian Tire redirigera son soutien vers les organisations liées au hockey qui correspondent mieux aux valeurs de l’entreprise et qui se concentrent sur le sport inclusif et sécuritaire pour tous les Canadiens.

Telus a aussi annoncé jeudi qu’elle ne commanditerait aucune programmation masculine de Hockey Canada cette saison, dont le Championnat du monde junior masculin à Halifax et Moncton. Telus se dit « profondément découragée » par le manque d’action et d’engagement de Hockey Canada pour piloter un changement de culture nécessaire au sein de la direction.

Tim Hortons avait tranché mercredi qu’elle ne commanditerait aucune programmation masculine de Hockey Canada cette saison, dont le Championnat du monde junior masculin.

La Banque Scotia a aussi décidé que sa pause de commandites de Hockey Canada, annoncée pour la première fois en juin, restera en vigueur pendant toute la saison 2022-2023.

Chevrolet Canada avait suspendu sa commandite en juin, et l’entreprise a confirmé jeudi que cette mesure était toujours en vigueur.