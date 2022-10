Norlinder et Mesar retranchés

Le Canadien a retranché sept autres joueurs de son camp d’entraînement, si bien qu’ils sont maintenant 33 joueurs en santé à se battre pour des postes.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les sept malheureux sont les attaquants Filip Mesar, Alex Belzile, Anthony Richard, Mitchell Stephens et Xavier Simoneau, le défenseur Mattias Norlinder et le gardien Kevin Poulin.

Du lot, les cas les plus intéressants sont Mesar et Norlinder. Le premier est admissible à jouer à Laval ou dans les rangs juniors, à Kitchener. L’organisation devra donc trancher entre ces deux options. Choix de 1er tour du CH en juillet dernier, Mesar a passé les deux dernières saisons dans les rangs professionnels, mais en Slovaquie.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

Norlinder, lui, est retranché même s’il était un des défenseurs les plus expérimentés parmi ceux qui tentaient de décrocher un poste. Voici que son aventure prend fin au même s’il reste encore 10 arrières au camp.

Ces deux joueurs doivent, pour le moment, se rapporter au camp du Rocket.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Alex Belzile

Belzile, Richard et Stephens ont été soumis au ballottage mardi. Si personne ne les réclame d’ici à mercredi après-midi, ils pourront se joindre au Rocket.

Poulin et Simoneau ne passent pas par le ballottage, quant à eux, puisqu’ils détiennent des contrats de la Ligue américaine.

Avec la nouvelle vague de joueurs retranchés, il reste 20 attaquants, 10 défenseurs et 3 gardiens au camp du Canadien, en plus de 4 blessés : Joel Edmundson, Paul Byron, Logan Mailloux et Carey Price.