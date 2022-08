Elisa Holopainen, de la Finlande, et Brianne Jenner, du Canada, luttent pour la possession de la rondelle.

(Herning, Danemark) Ann-Renée Desbiens est devenue la première gardienne canadienne à affronter et stopper un tir de punition au Championnat mondial de hockey féminin, lors d’une victoire de 4-1 contre la Finlande en ouverture du tournoi, jeudi.

Donna Spencer La Presse Canadienne

La native de Clermont, au Québec, a préservé l’avance de 2-1 du Canada en stoppant la tentative de Kira Yrjnanen tard en première période.

« Ç’a été énorme, a dit l’arrière Meaghan Mikkelson. Dès que le tir de punition a été appelé, je me suis tournée vers Jocelyne Larocque et j’ai dit qu’elle allait faire l’arrêt. Elle adore ce type de moment. »

Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse ont chacune amassé un but et une aide pour le Canada, champion en titre de l’évènement à la suite de son triomphe à Calgary l’été dernier.

Mikkelson et Blayre Turnbull, dans un filet désert, ont aussi marqué au Kvik Hockey Arena à Herning, au Danemark. Desbiens a stoppé 16 tirs, dont le tir de punition à un moment clé.

Desbiens a repoussé le lancer d’Yrjanen avec sa jambière droite après une belle feinte de la Finlandaise.

« C’était une manœuvre que vous voyez rarement durant un match. Probablement quelque chose que vous voyez plus souvent à l’entraînement, a dit Desbiens. Je suis restée patiente pour être prête, peu importe si elle allait tirer du revers ou ramener la rondelle de l’autre côté. »

Le Canada affrontera la Suisse samedi et le Japon dimanche. Le Japon a perdu 10-0 contre les États-Unis, jeudi.

Du côté du groupe B, la Hongrie a battu l’Allemagne 4-2 et la Suède a défait le Danemark 5-2.

Julia Likala a inscrit l’unique but de la Finlande, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en février dernier et au dernier mondial à Calgary l’été dernier. Anni Keisala a effectué 39 arrêts.

« Nous ne sommes pas vraiment heureux de la manière dont nous avons joué, a dit l’entraîneur-chef du Canada, Troy Ryan. Notre première période n’était pas très bonne. La deuxième était acceptable et la troisième, probablement entre la première et la deuxième. Mais ce n’était que le premier match du tournoi. »

Les Finlandaises ont été 1-en-5 en avantage numérique, mais n’ont pas été en mesure de profiter de quatre minutes consécutives avec une joueuse en plus — incluant une dizaine de secondes à cinq contre trois — tard en deuxième période et tôt en troisième.

Mikkelson a profité d’un retour après un tir d’Ella Shelton pour porter la marque à 3-1 en faveur du Canada après 13:01 de jeu en deuxième période.

L’arrière âgée de 37 ans est de retour avec l’équipe nationale après une opération à un genou et une longue rééducation qui l’a privée d’une participation aux Jeux olympiques l’hiver dernier.

Poulin a fait mouche grâce à un bon tir des poignets à 15:51, ce qui donnait une avance de 2-1 au Canada.

Likala avait créé l’égalité à 12:07 du premier vingt, profitant d’un retour tard lors d’un avantage numérique.

Cinq minutes après le début de la rencontre, l’attaquante Petra Nieminen a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour une mise en échec par derrière contre Kristin O’Neill.

Nurse a marqué en avantage numérique à 7:38, redirigeant une passe de Poulin dans l’objectif.

La Finlande avait surpris le Canada 4-2 lors des demi-finales du mondial en 2019, avant de s’incliner en tirs de barrage contre les États-Unis en finale. Le Canada a depuis remporté ses cinq duels contre la Finlande.