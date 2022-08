(Montréal) L’équipe d’expansion montréalaise de la Premier Hockey Federation a annoncé l’embauche de l’attaquante Catherine Dubois, des défenseures Catherine Daoust et Christine Deaudelin, et de la gardienne Tricia Deguire pour sa saison inaugurale en 2022-23.

La Presse Canadienne

La formation montréalaise compte maintenant sur 11 joueuses. Le groupe dévoilé jeudi se joint aux attaquantes Ann-Sophie Bettez, Kim Deschênes, Jade Downie-Landry, Alexandra Labelle, Sarah Lefort et Kristina Shanahan, ainsi qu’à la défenseure Brigitte Laganière.

« Ce groupe fournit à notre alignement des jeunes et des vétérans qui apporteront le bon mélange d’énergie et de fiabilité pour nous aider à atteindre nos objectifs en tant qu’équipe et à représenter la province de Québec de la bonne façon, a dit le président de l’équipe Kevin Raphaël, dans un communiqué. Je crois que ces joueuses vont ouvrir beaucoup d’yeux dans le monde du hockey féminin professionnel, et j’ai hâte que tout le monde voie de quoi elles sont capables alors qu’elles prennent d’assaut la PHF. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA PREMIER HOCKEY FEDERATION

Daoust a joué au hockey féminin professionnel au cours des quatre dernières années, dont les trois dernières en tant que membre de la PWHPA à Montréal. Elle a également fait équipe avec Bettez, Deschênes et Lefort avec les Canadiennes de Montréal de la LCHF au cours de la saison 2018-19, récoltant cinq points en 27 matchs.

Dubois a aussi été membre de la PWHPA lors des deux dernières saisons, tandis que Deaudelin et Deguire feront le saut chez les professionnels après avoir complété des parcours dans le sport universitaire canadien.

Les quatre joueuses ont choisi de ne pas divulguer les conditions salariales de leurs contrats.

D’autres embauches sont attendues au cours des prochaines semaines, ainsi que le dévoilement du nom et du logo officiels de l’équipe. Le calendrier de la saison régulière 2022-23 de la PHF n’a pas encore été dévoilé.