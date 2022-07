(Montréal) Le camp de développement du Canadien de Montréal se mettra en branle à compter de dimanche au Complexe sportif Bell de Brossard, et le premier choix du dernier repêchage Juraj Slafkovsky y sera.

La Presse Canadienne

Au total, 40 joueurs seront attendus sur la patinoire, soit 23 attaquants, 12 défenseurs et cinq gardiens de but. Les 11 joueurs sélectionnés par le Tricolore lors de l’encan qui s’est déroulé au Centre Bell jeudi et vendredi, dont Slafkovsky et Filip Mesar, en feront partie.

La liste des joueurs invités au camp de développement regroupe 28 espoirs repêchés par l’organisation, deux joueurs autonomes, trois acquis par voie de transaction ainsi que sept invités.

Les joueurs seront divisés en deux groupes. Les séances d’entraînement sur glace commenceront lundi à 12 h 15, sur les deux surfaces du Complexe sportif Bell. Tous les entraînements seront ouverts au public.

Cette année, l’organisation a invité à son camp de développement l’entraîneur Charly Washipabano, de la communauté des Premières Nations Cree dans le Nord-du-Québec, qui est également le directeur du programme Cree Nations Bears. Washipabano s’occupe de former et certifier tous les entraîneurs de la région. Il accompagnera les entraîneurs sur la glace lors des séances.

Des séminaires portant entre autres sur la psychologie sportive ainsi que la science du sport et du conditionnement physique sont à l’horaire pour les joueurs invités.

L’ancien joueur de la LNH Sheldon Kennedy a également été invité à venir s’adresser aux joueurs durant le camp dans le cadre d’une session du programme Respect et consentement. Il sera accompagné de l’ancien défenseur de la LNH Bruno Gervais.

Le Canadien a également invité les entraîneurs Kirk MacDonald (USHL-Dubuque) et Simon Ferguson (BCHL-West Kelowna) au camp de développement.