Le Lightning de Tampa Bay a annoncé dimanche avoir échangé le défenseur de 33 ans Ryan McDonagh aux Predators de Nashville

Katherine Harvey-Pinard La Presse

En retour, le Lightning acquiert le défenseur Philippe Myers et l’attaquant Grant Mismash.

Le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, libère ainsi de la place sur sa masse salariale, alors qu’il reste encore quatre ans au contrat de 7 ans et 47 millions de dollars de McDonagh.

Quant à Myers, son contrat de trois ans et 7,6 millions se terminera en 2023. Le Lightning pourrait toutefois décider de le racheter pour se donner une plus grande marge de manœuvre afin d’offrir un nouveau contrat à Ondrej Palat, qui devient joueur autonome sans compensation.

PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Philippe Myers

Acquis des Rangers en 2018, McDonagh a rendu de fiers services au Lightning, avec lequel il a enregistré 99 points et maintenu un différentiel de plus 74 en 267 matchs. Il a été un élément-clé des deux conquêtes de la Coupe Stanley, en 2020 et 2021.

Myers, 25 ans, a joué 27 matchs avec Nashville cette saison, inscrivant un but et trois mentions d’aide.

De son côté, Mishmash est un espoir de 23 ans qui a disputé 57 rencontres avec les Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine.