(Madison) On aurait pu croire à une dégelée en début de match, mais les Américaines ont apporté des ajustements pour rendre excitant le match de la médaille d’or du Championnat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans.

La Presse Canadienne

Le Canada s’était toutefois donné une avance de trois buts et il en a fait suffisamment pour l’emporter 3-2, lundi soir, au LaBahn Ice Arena.

Alexia Aubin, Ava Murphy et Jocelyn Amos ont touché la cible pour les Canadiennes tandis que Finley McCarthy et Claire Enright ont répliqué pour les Américaines dans un intervalle de sept secondes au deuxième engagement.

Le Championnat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans a été affecté par une annulation et un report en raison de la pandémie de COVID-19. L’évènement devait initialement avoir lieu en janvier à Linkoping et Mjolby, en Suède, avant d’être reporté et déplacé.

L’évènement de 2021, qui devait se tenir dans les mêmes villes suédoises, a été annulé, tandis que le Championnat mondial de hockey junior, à Edmonton, et le Championnat mondial des moins de 18 ans, à Frisco, au Texas, se sont déroulés comme prévu.

La Fédération internationale de hockey (IIHF) sur glace a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux en annonçant l’annulation du tournoi féminin de 2022 à deux semaines de son coup d’envoi, le 8 janvier. L’annonce est survenue à la veille du début du Championnat mondial de hockey junior, à Edmonton – qui n’a duré que quatre jours en raison d’éclosions de COVID-19.

L’IIHF a annoncé en mars que le Championnat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans serait déplacé et reporté plutôt qu’annulé.

Plus tôt dans la journée, la Finlande a battu la Suède 3-0 pour remporter la médaille de bronze. Sanni Vanhanen a marqué les trois buts des Finlandaises tandis qu’Emilia Kyrkko a effectué 35 arrêts pour enregistrer le jeu blanc.