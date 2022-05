(Laval) Le Rocket de Laval se retrouve un peu devant l’inconnu face aux Thunderbirds de Springfield, qu’il n’a affronté que deux fois cette saison. Qu’à cela ne tienne, l’entraîneur-chef Jean-François Houle est persuadé que son équipe a ce qu’il faut pour cette demi-finale.

La Presse Canadienne

« Nous n’avons joué que deux fois contre eux, mais nous les avons épiés et je pense que nous avons une bonne idée de ce que nous verrons, a-t-il déclaré en visioconférence, mardi. Il n’y a pas de doute que c’est une bonne équipe.

« Ils sont vraiment bons offensivement, alors il faudra vraiment limiter leurs occasions de marquer, a poursuivi l’entraîneur. Je pense que c’est aussi une équipe plus sage, plus expérimentée que (les Americans de) Rochester ; je ne pense donc pas qu’ils deviendront frustrés si jamais ils ne profitent pas de leurs occasions. »

Comme elle l’a fait depuis le début des présentes séries dans la Ligue américaine, la défense du Rocket devra se montrer à la hauteur.

« Nous devrons jouer serré contre leurs joueurs de talents, a noté Houle. Les revirements seront la clé pour nous dans cette série. »

Les succès défensifs du club reposent notamment sur les épaules de Xavier Ouellet. Le capitaine du Rocket semble d’ailleurs avoir haussé son niveau de jeu depuis le début du tournoi printanier.

« J’ai senti que son apport a atteint un autre niveau, a confirmé Houle. Il veut vraiment gagner ici, à Laval. L’organisation n’a pas eu la chance d’être en éliminatoires beaucoup au cours des dernières années, et je pense que c’est important pour lui de montrer ce que ce groupe peut accomplir. »

« C’est clair que je veux davantage gagner. J’aime ce hockey, la pression et l’énergie que ça apporte, a admis le principal intéressé. Des chances de gagner, tu n’en as pas chaque année. Quand elles passent, il faut les saisir. »

L’apport de Ouellet ne se fait d’ailleurs pas sentir que sur la patinoire.

« Il a beaucoup d’expérience, Xavier. Il en a fait plus qu’il ne le fallait (comme capitaine), que ce soit sur la glace ou à l’extérieur, a noté Tobie Paquette-Bisson. Pour les jeunes, de le voir intense et déterminé comme ça, ils n’ont pas le choix d’en faire plus.

« Il se présente tous les soirs. Les gars comme lui qui ont joué dans la LNH, ils sont parfois mécontents d’être dans la LAH et ont hâte que ça finisse. Pas lui. Malgré la semaine de congé, on le voit, il a hâte de jouer. »

Roy s’amène

Le Rocket aura du renfort en vue de sa demi-finale, alors qu’il pourra compter sur les services de l’attaquant Joshua Roy.

Le club-école du Canadien de Montréal a annoncé, mardi, la mise sous contrat pour un essai professionnel du patineur de 18 ans.

Le choix de cinquième tour (150e au total) du Canadien au repêchage de 2021 se retrouve en vacances depuis lundi, alors que le Phœnix de Sherbrooke a été éliminé en six matchs par les Islanders de Charlottetown en séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Au cours de la dernière saison, Roy a récolté 119 points, dont 51 buts, en 66 matchs, lui conférant le premier rang des marqueurs de la LHJMQ et le quatrième rang des buteurs.

En 161 matchs dans le circuit Courteau, Roy a marqué 89 buts et ajouté 109 mentions d’assistance pour 198 points.

Par ailleurs, le Rocket a annoncé que Mattias Nörlinder ne reviendra pas au jeu pour la série contre les Thunderbirds. Le défenseur est toujours ennuyé après avoir reçu un coup à la tête de Ben Holmstrom, lors du premier match de la série précédente, contre les Americans de Rochester.

« Il est totalement exclu qu’il joue dans la prochaine série. Il sera au moins hors de l’équation pour les sept prochains jours, même s’il sera réévalué de façon quotidienne », a déclaré Houle.

Le Rocket rendra visite aux Thunderbirds à compter de samedi. Le deuxième match sera disputé 24 heures plus tard.

La série se transportera ensuite à Laval pour les trois matchs suivants, les 8, 10 et 11 juin. Si nécessaires, les matchs nos 6 et 7 seraient disputés les 13 et 15 juin, à Springfield.