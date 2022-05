PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS

Nazem Kadri et sa famille toujours visés par des insultes racistes

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nazem Kadri et sa famille continuent de recevoir de nombreuses insultes racistes et brutales sur leurs réseaux sociaux.

La Presse

La femme de Kadri, Ashley, a partagé via son compte Instagram quelques captures d’écran des messages reçus.

« J’espère que tu tomberas d’une falaise espèce de connard, tu n’aurais jamais dû venir en Amérique, putain d’immigrant », « Espèce d’arabe idiot », « Où était Nazem Kadri le matin du 11 septembre 2001 ? », « Je vais surveiller tous tes faits et gestes, surveille tes arrières »… Et ça continue, encore et encore.

Plusieurs autres messages ont été partagés, mais nous avons préféré ne pas les reproduire en raison de la violence des propos contre les musulmans.

Les insultes ont commencé samedi soir, après que Kadri soit entré en collision avec le gardien des Blues de St. Louis Jordan Binnington lors du troisième match de la série entre les deux formations. Binnington, blessé au bas du corps sur la séquence, sera à l’écart du jeu pour le reste de la série.

Rappelons que le commissaire adjoint de la Ligue nationale, Bill Daly, a expliqué à l’Associated Press par courriel, lundi, que la ligue et la police examinaient la situation.

Kadri s’est vengé de belle façon, lundi soir, en inscrivant trois buts et une passe dans la victoire de 6-3 de l’Avalanche, qui prenait ainsi les devants 3-1 dans la série.

« Malheureusement, je fais face à ça depuis longtemps, a dit l’attaquant de 31 ans au micro de NHL on TNT après la rencontre. […] C’est un gros problème, même si j’essaie d’agir comme si ça n’en était pas un. Je continue d’avancer. C’est ce que je fais. »

« Je sais que ces messages ne reflètent pas tous les partisans de St. Louis. Ce tour du chapeau était pour ceux qui envoient des messages de haine », a-t-il ajouté.