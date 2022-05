(San José) Les Sharks de San Jose ont accordé un contrat de deux ans à l’attaquant Alexander Barabanov, lundi.

Josh Dubow Associated Press

Le Russe de 27 ans empocherait cinq millions sur deux ans.

Barabanov a inscrit 10 buts et 39 points cette saison, en 70 matchs.

La saison précédente, il a joué avec Toronto et San Jose après sept ans dans la KHL avec Saint-Pétersbourg, sa ville natale.

À ce moment il a fait bonne impression avec les Sharks, obtenant trois buts et sept points à ses neuf premiers matchs avec eux.

Cette saison, Barabanov a notamment récolté deux buts et 10 points en 11 matchs, au mois de mars.

« Alexander a très bien fait à sa première saison complète dans la LNH, a dit Joe Will, directeur général des Sharks par intérim. Il a montré de la constance comme pointeur et comme fabricant de jeu. Il travaille fort et il n’a pas peur de se salir les mains. »