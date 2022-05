En théorie, et en théorie seulement, ça devrait être l’année des Panthers de la Floride.

Richard Labbé La Presse

Les Panthers n’ont pas eu beaucoup de raisons de sourire au cours des dernières années, et même au cours de leur existence, on va se le dire.

À part jouer sous les palmiers et avoir le luxe de se rendre à l’aréna en gougounes, les joueurs des Panthers n’ont pas souvent eu droit au bonheur. C’est un bon moment pour rappeler que le club de Sunrise n’a franchi le premier tour des séries qu’une seule fois depuis sa naissance, soit en 1996, dans le bon vieux temps des ras en plastique et de Scott Mellanby. On appelle ça une disette.

Tout ça devait changer cette saison, la saison de tous les espoirs en Floride.

Le club a conclu le calendrier au premier rang du classement général de la LNH, avec 122 points, et en plus, plusieurs de ses joueurs ont connu des saisons magiques, à commencer par Jonathan Huberdeau, qui s’est offert une saison de 115 points.

Et qu’est-ce que l’on dit, déjà, des joueurs de cette qualité ? On dit qu’ils doivent être les meilleurs. Huberdeau a bien sûr ouvert la marque samedi après-midi à Washington, avec son premier but des présentes séries, mais on va sans doute retenir autre chose, c’est-à-dire sa punition pour obstruction en milieu de troisième période.

Déjà en avance par la marque de 3-1 à ce moment-là, les Capitals ont profité de cet avantage numérique pour augmenter leur avance d’un but. Ç’a été la fin des émissions à partir de ce but, réussi par Alex Ovechkin.

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aleksander Barkov (16)

Les Capitals ont maintenant une avance de 2-1 dans la série, et bien sûr que ce n’est pas fini. Il y a des équipes qui ont déjà échappé des avances plus confortables, et tout le monde sait que la victoire la plus difficile à aller chercher, c’est la quatrième. Aussi, on peut rappeler les sages paroles de Yogi Berra, qui a déjà dit que ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini.

Mais en attendant, les Capitals ont réussi à faire ce qu’ils devaient faire en ce début de confrontation : semer le doute.

Rappelons que les Panthers ont conclu la saison avec 22 points de plus que leurs rivaux de Washington. Mais voilà qu’en ce joli samedi après-midi de printemps, tout cela ne voulait plus rien dire, encore moins après cette victoire des Capitals par la marque de 6-1. Le résultat est important, oui, mais il y a toujours la manière, et ce que l’on a vu lors de ce match numéro trois, c’est une correction, rien de moins. Après le but de Jonathan Huberdeau, les Capitals ont marqué six buts de suite…

Est-ce que les Panthers ont encore un peu d’essence dans le réservoir ? Il le faudra. Ces Capitals sont tenaces malgré le temps qui passe, et avant le début des séries, il était très tentant de les enterrer assez vite. Après tout, c’est la flèche des Panthers qui semblait pointer vers le haut, pas celle des Capitals.

Maintenant, en ce moment même, ça ne semble plus très clair, et les Panthers sont, une fois de plus, en position de faiblesse. Il n’est pas trop tard pour eux, mais en même temps, ça commence un peu à presser.