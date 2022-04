Photo Seth Wenig, Associated Press

Les Red Wings et Jeff Blashill se séparent

Après sept ans comme entraîneur-chef des Red Wings de Detroit, Jeff Blashill a été remercié, samedi.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’organisation a publié un court communiqué annonçant la décision du directeur général Steve Yzerman de ne pas renouveler le contrat de l’entraîneur-chef, tout comme ceux de l’entraîneur-adjoint Doug Houda et de l’entraîneur des gardiens Jeff Salajko.

Blashill vient tout juste de compléter sa septième saison comme entraîneur-chef et sa 11e au sein de l’organisation. Quant à Houda et Salajko, ils occupaient leur poste respectif depuis six saisons.

Aucun détail de plus n’a été fourni. Les Wings ont terminé la saison au 25e rang de la Ligue nationale.

L’équipe a amorcé sa reconstruction en 2017, après avoir été exclue des séries pour une première fois en 25 ans. Depuis, elle n’a toujours pas pris part à la danse du printemps. C’est la sixième année d’affilée qu’elle conclut la saison parmi les six derniers au classement général.