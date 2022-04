Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Assurés du meilleur dossier dans l’Est, les Panthers ont donné un répit à Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov, Claude Giroux, MacKenzie Weegar et Gustav Forsling, notamment.

Carter Verhaeghe a réussi un doublé, tandis que Sam Reinhart et Sam Bennett ont aussi marqué.

Patrice Bergeron réussit un tour du chapeau dans un gain des Bruins

Photo Charles Krupa, Associated Press C’est le huitième tour du chapeau en carrière pour Patrice Bergeron.

Patrice Bergeron a enregistré un huitième tour du chapeau en carrière et les Bruins de Boston ont blanchi les Sabres de Buffalo 5-0, jeudi soir.

Le pointage était déjà de 4-0 quand Bergeron a accepté une passe de Charlie McAvoy et qu’il a décoché un tir des poignets précis pour inscrire son troisième but de la soirée. Il s’agissait de son 400e but en carrière dans la LNH.

Linus Ullmark a stoppé 37 arrêts contre son ancienne équipe et il a enregistré un premier jeu blanc cette saison pour les Bruins. Il tente de s’emparer du rôle de numéro un en vue des séries.

Taylor Hall et David Pastrnak ont aussi enfilé l’aiguille pour les Bruins, qui se battent avec le Lightning de Tampa Bay pour le troisième rang de la section Atlantique.

Pastrnak a marqué en avantage numérique pour mettre fin à une disette de 39 supériorités numériques sans but pour les Bruins. Il s’agissait de leur premier filet en pareille situation depuis le 2 avril.

Dustin Tokarski a réalisé 27 arrêts pour les Sabres, qui rateront les séries pour une 11e saison consécutive.

Jimmy Golen, Associated Press