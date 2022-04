Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

William Nylander a fourni deux passes et Jack Campbell a fait 20 arrêts, obtenant un cinquième jeu blanc cette saison.

Matthews a marqué son premier but du match avec une feinte du revers, tard en deuxième période. Il a complété le doublé tôt au troisième vingt, à l’aide d’un tir des poignets de l’enclave.

Meilleur buteur de la ligue, Auston Matthews a atteint le cap des 60 buts via un doublé, mardi, aidant les Maple Leafs de Toronto à l’emporter 3-0 face aux Red Wings de Detroit.

Associated Press

Oliver Bjorkstrand a touché la cible pour les Blue Jackets. Elvis Merzlikins a repoussé 28 tirs pour le club de l’Ohio, qui a remporté seulement un de ses six derniers matchs.

Nikita Kucherov a récolté un but et trois aides. Andrei Vasilevskiy a réalisé 20 arrêts pour le Lightning, qui a triomphé à ses quatre dernières sorties.

Steven Stamkos a atteint le plateau des 100 points en une saison pour la première fois de sa carrière en marquant deux buts et se faisant complice de deux autres et le Lightning de Tampa Bay a pris la mesure des Blue Jackets de Columbus 4-1, mardi.

Steven Stamkos (91) et Victor Hedman (77)

Associated Press

Casey Cizikas a marqué en désavantage numérique, tandis que Ryan Pulock et Anders Lee ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Dobson a mérité un 13 e but cette saison au début du troisième tiers.

Noah Dobson a réussi le but clé en avantage numérique, mardi, guidant les Islanders de New York vers un gain de 4-1 aux dépens des Capitals de Washington.

McDavid et les Oilers ont l’ascendant sur Crosby et les Penguins

Photo Charles LeClaire, USA TODAY Sports Connor McDavid (97) et Mike Smith (41)

Connor McDavid a récolté un but et trois aides et a eu le dessus sur Sidney Crosby alors que les Oilers d’Edmonton ont étrillé les Penguins de Pittsburgh 5-1, mardi.

McDavid a connu sa 22e soirée de quatre points dans la LNH et a porté son total de points à 122 cette saison, un sommet au travers de la ligue.

Evander Kane a fait mouche pour la sixième fois à ses quatre dernières rencontres. Evan Bouchard, Zach Hyman et Zack Kassian ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Oilers, qui ont affiché un dossier de 17-4-2 à leurs 23 dernières parties.

Mike Smith a stoppé 33 tirs pour signer une neuvième victoire consécutive.

Jeff Carter a mené la charge pour les Penguins, qui ont plié l’échine à domicile contre les Oilers pour la première fois depuis 2006.

Casey DeSmith a réalisé 37 arrêts pour les Penguins, qui ont dû se débrouiller sans les services du gardien Tristan Jarry pour un cinquième match de suite.

Will Graves, Associated Press