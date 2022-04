(New York) La LNH retournera en Europe cet automne pour une première série de matchs à l’extérieur de l’Amérique du Nord depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Associated Press

La ligue a indiqué jeudi que les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville disputeront deux matchs à Prague en octobre. Elle a ajouté que l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus s’affronteront deux fois à Tampere, en Finlande, en novembre, dans le cadre d’une série de matchs internationaux.

Les Sharks et les Predators termineront d’ailleurs leur camp d’entraînement en Europe. La formation californienne disputera aussi un match préparatoire à Berne, en Suisse, contre le SC Berne, tandis que les Preds se rendront à Berlin pour croiser le fer avec le Eisbären Berlin, de la Deutsche Eishockey Liga.

Les deux matchs qui auront lieu à l’O2 Arena de Prague les 7 et 8 octobre 2022 seront les premiers à être présentés en Europe depuis le duel entre le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo à Stockholm le 9 novembre 2019. Les Blackhawks de Chicago et les Flyers de Philadelphie ont été les dernières équipes de la LNH à s’affronter à Prague, en octobre 2019.

Les Predators devaient entamer la saison 2020-21 à Prague contre les Bruins de Boston, mais la pandémie de coronavirus a contrecarré les plans du circuit Bettman. Ce sera leurs premiers matchs en Europe, après deux parties disputées à Saitama, au Japon, en 2000.

La LNH a présenté un total de 34 matchs de saison régulière à l’extérieur de l’Amérique du Nord, dans huit villes et six pays différents. Tampere deviendra la neuvième.