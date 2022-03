Ça va passablement bouger à la ligne bleue du Canadien d’ici la fin de la saison, et ça va commencer dès samedi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Jeff Petry manquera effectivement à l’appel pour le duel Montréal-Toronto de samedi soir. Son absence permettra à William Lagesson, acquis dans la transaction qui a envoyé Brett Kulak à Edmonton, de disputer un premier match avec le CH.

Petry est blessé au bas du corps, une blessure qu’il a vraisemblablement subie au dernier match, qu’il n’a pas terminé. Aucune date de retour n’a été établie pour le moment, mais pour l’heure, il ne sera pas placé sur la liste des blessés.

En l’absence de Petry, l’occasion était belle d’offrir un premier match à Justin Barron, qui est droitier, comme Petry. Mais St-Louis a préféré y aller avec le Suédois et prendre son temps avec le prometteur Barron.

« On a huit ou neuf défenseurs, donc on prend des décisions au jour le jour, a expliqué l’entraîneur-chef par intérim du Canadien. Ce n’est pas parce qu’un joueur joue mal ou pas. Ce ne sont pas des décisions aussi calculées que ce que vous pensez. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE David Savard célèbre son but avec son coéquipier Alexander Romanov lors du match contre les burins de Boston, le 21 mars.

En l’absence de Petry, le duo mosco-maskoutain formé d’Alexander Romanov et David Savard sera sollicité. Les deux défenseurs ont disputé les deux derniers matchs ensemble, soit depuis le retour au jeu de Savard, et St-Louis est satisfait de leurs premiers résultats.

« Ils ont une belle complicité. Savard n’a pas joué pendant longtemps et il donne du bon hockey. Je veux qu’il continue à s’habituer à nos concepts et pour ça, il faut qu’il joue. Il est avec Romanov, un gars très intégré, et ça aide Savard à s’intégrer. C’est une belle paire », a exposé St-Louis.

« Il joue extrêmement bien ces temps-ci, a ajouté Savard, au sujet de Romanov. Il prend de l’expérience à chaque match. Il prend des décisions qui sont fermes. Il part et il sait quelle décision il prend. Ça rend mon travail plus facile, parce qu’il sait où il s’en va, ce qu’il fait avec la rondelle ou quel gars il couvre. Chaque match, il s’améliore. Il a de plus en plus de minutes et c’est le fun à voir.

« J’aime jouer avec lui. On est assis côte à côte dans le vestiaire, donc on se parle pas mal. J’aime ça, bâtir une relation à l’extérieur avec mon partenaire, donc ça va bien. »

De bons mots pour Harris

Le Canadien compte présentement sept défenseurs en santé, en plus de Petry (blessé) et Kale Clague, qui poursuit sa remise en forme.

Ça fait beaucoup de monde à gérer, et tout indique que Jordan Harris s’ajoutera au groupe dans les prochains jours, maintenant que sa carrière universitaire est terminée. Il ne lui reste qu’à s’entendre avec le Tricolore sur un contrat.

Harris joue à Northeastern, et cette saison, il a donc été coéquipier de Ryan St-Louis, le fils de Martin.

Le coach du CH assure qu’il n’a pas été sollicité pour parler à Harris et le convaincre de signer son contrat. Mais il l’a évidemment souvent vu jouer.

« C’est un très bon patineur, il se défend avec ses pieds. Et il a un petit côté physique, estime St-Louis. À cause de sa vitesse, de son patin, il peut prendre le bon angle sur des gars. Il a un petit côté offensif, on va voir comment il va progresser dans la LNH. Mais son patin est très élite. »

Bilan médical

Tout indique que Jake Allen affrontera les Leafs samedi. Ce serait pour lui un cinquième départ de suite.

Du reste, on ignore toujours les détails de la blessure au haut du corps à Jonathan Drouin, car, explique l’équipe, il demeure en isolement chez lui en raison d’un contact rapproché avec une personne qui a eu la COVID-19. Il ne peut donc pas subir d’examen médical, selon le Tricolore. Le nom de Drouin est sur la liste des blessés.

Il a par ailleurs été confirmé que deux autres éclopés, Brendan Gallagher et Ryan Poehling, n’accompagneront pas leurs coéquipiers dans l’avion samedi soir, en route vers Newark. Les deux ont toutefois patiné avec un thérapeute sportif après l’entraînement matinal de samedi.

Le CH affrontera les Devils dimanche soir. Il s’agira du premier match d’un voyage de quatre rencontres qui mènera le Canadien au New Jersey, en Caroline du Nord et en Floride, dans l’ordre d’adhésion de ces États dans l’Union.