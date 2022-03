Tyler Pitlick est un membre du Canadien depuis février, et c’est enfin jeudi soir qu’il aura une chance de se faire valoir avec sa nouvelle équipe.

Richard Labbé La Presse

Pitlick, acquis des Flames de Calgary le mois dernier dans le cadre de la transaction de Tyler Toffoli, est remis de sa blessure et pourra enfin prendre part à un premier match avec le Canadien lors de la visite des Panthers de la Floride au Centre Bell.

Ce Pitlick-là, 30 ans, avait eu le temps de récolter 2 aides en 25 matchs avec les Flames cette saison, et il retrouve du coup un autre Pitlick, Rem de son prénom, qui jouera lui aussi ce soir. Mais les deux cousins ne seront pas du même trio, « parce qu’il a plus de talent que moi, alors il joue sur un trio plus élevé dans la rotation », a tenu à préciser Tyler Pitlick.

Rem, lui, est bien heureux de retrouver le cousin.

« Il est plus vieux que moi, il y a une différence de six ans entre nous deux si je calcule bien, a-t-il résumé. On n’a pas vraiment eu l’occasion de jouer ensemble par le passé, mais je me souviens de nos matchs à Noël lors des fêtes de famille… je gagnais souvent ce championnat ! »

Le Canadien va aussi retrouver un ancien coéquipier, le défenseur Ben Chiarot, un membre des Panthers depuis peu. Jake Evans s’attend au pire. « Il va probablement nous frapper un peu plus férocement ! », a fait savoir le jeune attaquant en riant.

L’entraîneur Martin St-Louis a confirmé que Jonathan Drouin n’allait pas jouer par mesure de précaution. L’attaquant québécois a été en contact récemment avec une personne porteuse du virus de la COVID-19, et il a été convenu de jouer la carte de la prudence avec lui. Drouin, le Canadien a-t-il précisé, n’a pas rapporté de test positif à la COVID-19.

Justin Barron, ce défenseur fraîchement arrivé du Colorado à la date limite des transactions, ne sera pas de la formation jeudi soir. C’est Jake Allen qui sera devant le filet.