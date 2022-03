Le Canadien

Un DG craquera-t-il pour Brett Kulak ?

« On aime Brett Kulak comme joueur, on n’a pas d’intérêt à l’échanger. Je ne peux jamais dire qu’on n’échangera pas un joueur : s’il y a une offre qu’on ne peut refuser, on va certainement le considérer. [Mais] je peux vous dire qu’on ne fait pas d’appels pour demander aux gens s’ils ont de l’intérêt pour Brett Kulak. »