Jesperi Kotkaniemi ne quittera pas la Caroline de sitôt. L’attaquant de 21 ans a signé une entente de huit ans et 38,56 millions de dollars avec les Hurricanes, lundi après-midi.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

On savait depuis quelques semaines que l’organisation des Hurricanes souhaitait garder Kotkaniemi à long terme. L’affaire est réglée pour le président et directeur général, Don Waddell.

L’ancien du Canadien, qui cumule 23 points en 59 matchs cette saison, touchera 4,82 millions par saison pour les huit prochaines années.

« Jesperi nous a montré ce qu’il peut faire grâce à ses compétences et son éthique de travail, et il s’intègre parfaitement à notre jeune noyau, a déclaré Waddell par voie de communiqué. Il n’a que 21 ans et nous sommes convaincus que son rôle au sein de notre organisation continuera de se développer dans les années à venir. »

« On y travaille depuis longtemps, a-t-il dit un peu plus tard en conférence de presse. Quand tu négocies des contrats avec un joueur de 21 ans, la longueur du contrat est le plus important. On croit qu’il a beaucoup de potentiel. On travaillait pour un contrat de huit ans, il n’était pas sûr, mais on l’a convaincu et le salaire annuel nous plaisait. »

Le DG a également insisté sur le fait que Kotkaniemi continuera de s’améliorer, se disant convaincu de le voir produire davantage offensivement.

« On ne connaît pas encore son plein potentiel, a-t-il mentionné. On croit que ce type de joueurs deviendront plus chers. »

Sélectionné au troisième rang de la première ronde par le Tricolore en 2018, Kotkaniemi est passé aux Hurricanes à la fin de la saison morte, lorsque la formation de la Caroline lui a offert une offre hostile de 6 millions pour un an. Une offre que le CH a décidé de ne pas égaler.