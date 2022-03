Il reste encore quatre jours avant la date limite des échanges et six choix de première ronde en 2022 ont déjà été cédés à des clubs vendeurs, sans compter… neuf choix de deuxième ronde.

Mathias Brunet La Presse

Il faut remonter à 2013 pour retrouver un tel mépris pour une cuvée. Sept choix de première ronde avaient été transigés avant le repêchage, en plus de douze choix de deuxième ronde !

L’avenir nous dira qui des acheteurs ou des vendeurs aura raison. Mais on comprend un peu mieux pourquoi Kent Hughes tenait mordicus à un choix de première ronde en 2023 pour Ben Chiarot.

Voyons qui a eu l’avantage en 2013. Le plus haut choix échangé, le neuvième au total, a permis aux Devils du New Jersey d’acquérir le gardien Cory Schneider pour succéder à Martin Brodeur.

Schneider avait seulement 27 ans et a donné cinq belles années aux Devils, mais les Canucks ont pu mettre la main sur leur éventuel capitaine Bo Horvat.

Parmi les six autres choix obtenus par des vendeurs, seulement deux ont produit des joueurs réguliers de la LNH, Nikita Zadorov et Jason Dickinson, mais dans des rôles de soutien.

Les quatre autres, Kerby Rychel, Émile Poirier, Marko Dano et Morgan Klimchuk n’ont jamais percé.

Pour leur choix qui a donné Rychel, les Blue Jackets ont cédé leur capitaine Rick Nash. Celui-ci est demeuré six ans à New York par la suite et atteint avec les Rangers une finale de la Coupe Stanley et un carré d’as.

Columbus s’est aussi débarrassé cette année-là de Jeff Carter. Ils l’ont donné aux Kings de Los Angeles pour Jack Johnson et le choix de première qui allait devenir Marko Dano. Carter a joué dix ans à Los Angeles et remporté deux Coupes Stanley avec eux.

Les Blues de St. Louis ont cédé leur choix de première ronde aux Flames pour obtenir le défenseur Jay Bouwmeester. Poirier a disputé huit matchs en carrière dans la LNH, Bouwmeester a joué huit ans pour les Blues et remporté la Coupe Stanley avec eux en 2019 avant de voir sa carrière stoppée l’année suivante après avoir subi un arrêt cardiaque.

Les Flames ont reçu un autre choix de première ronde, cette fois des Penguins, en retour de leur capitaine Jarome Iginla. Celui-ci constituait le seul joueur de location parmi les quatre échanges cités ici. Pittsburgh a atteint le carré d’as et Iginla a obtenu 12 points en 15 matchs. Klimchuk a joué un seul match en carrière dans la LNH.

Zadorov est devenu un régulier dans la Ligue nationale et a servi de pièce, avec Mikhail Grigorenko et J. T. Compher pour obtenir Ryan O’Reilly, mais on a échangé au Wild Jason Pominville, qui venait d’amasser 73 points l’année précédente et qui a joué quatre saisons supplémentaires au Minnesota.

Le dernier choix de première ronde passé à un vendeur a permis aux Bruins d’obtenir Jaromir Jagr en location. Jagr a amassé dix points en 22 matchs dans cette ascension jusqu’en finale de la Coupe Stanley en 2013. Dickinson n’a jamais obtenu plus de 22 points dans une saison et il a été échangé l’an dernier aux Canucks pour un choix de troisième ronde.

Il y a évidemment un facteur salarial à considérer. Quatre de ces sept transactions ont permis aux vendeurs de libérer de l’espace sur leur masse salariale, mais ils n’en ont pas fait un usage très génial par la suite.

Les choix de deuxième ronde obtenus par des vendeurs, dont deux par le Canadien, n’ont pas produit de grands résultats non plus.

Seulement deux ont disputé plus de 200 matchs dans la Ligue nationale, Jacob De La Rose et Compher. De La Rose n’est jamais devenu le centre défensif espéré et il a été perdu au ballottage en 2017. Après quatre saisons supplémentaires à Detroit et St. Louis, il poursuit sa carrière dans sa Suède natale à Farjestad. Mais il a coûté seulement Andrei Kostitsyn dont il s’agissait de ses derniers coups de lame dans la Ligue nationale.

Cette accumulation de choix de deuxième ronde par le CH (Zachary Fucale a été repêché un rang après De La Rose avec le choix obtenu pour Hal Gill) a permis à l’équipe d’avoir un troisième choix à sa disposition pour repêcher Artturi Lehkonen en fin de deuxième ronde.

Espérons pour le Canadien et les autres vendeurs que le repêchage de 2022 soit plus payant. Montréal détient deux choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour l’instant, Les Coyotes possèdent trois choix de première ronde… et cinq choix de deuxième tour.

Artturi Lehkonen le prochain à quitter ?

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Artturi Lehkonen

« Artturi Lehkonen est désormais la pièce sur le marché à Montréal, écrit le distingué Darren Dreger vendredi matin sur Twitter. Beaucoup d’intérêt pour cet attaquant de 26 ans. C’est l’heure des décisions pour le Canadien. Il pourrait aider Montréal pour les quatre ou cinq prochaines années. On mesure sa valeur pour l’organisation comparativement à ce qu’il pourrait rapporter. »

Lehkonen vient d’être relégué au troisième rang des compteurs de l’équipe par un Cole Caufield en état de grâce, mais il connait la saison offensive de sa carrière avec 28 points en 57 matchs, un rythme de 40 points sur une saison de 82 rencontres. Il faudra au moins un choix de première ronde ou un espoir intéressant pour convaincre Kent Hughes.

