(Winnipeg) Ne laissez personne vous dire le contraire : l’amour existe encore.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Voilà 13 ans que Sylvain Bernard et Nathalie Asselin forment un couple. À l’occasion des 60 ans de monsieur, et après deux années passées sans voyager, les Montréalais se sont offert un cadeau, qui n’est pas nécessairement celui sur lequel on aurait misé. Ils se sont envolés, lundi, à destination de Winnipeg, premier arrêt d’un voyage de 10 jours dans l’Ouest canadien, sur les traces du Tricolore.

Ils assisteront en effet aux quatre prochains matchs du Canadien. D’abord à celui contre les Jets, ce mardi, ensuite à ceux contre les Flames, jeudi à Calgary, contre les Oilers, samedi à Edmonton, puis contre les Canucks, le mercredi 9 mars, à Vancouver.

« Notre but, c’est de visiter toutes les villes de la LNH », raconte Sylvain, rencontré par hasard quelques minutes avant l’embarquement du vol vers le Manitoba, dans lequel se trouvaient quelques membres des médias couvrant les activités de l’équipe. Nathalie affichait d’emblée ses couleurs, avec un coton ouaté aux couleurs du CH sous son manteau.

Le rêve pourrait bien devenir réalité, car au terme du présent voyage, le couple aura vu plus du tiers des arénas du circuit, après ceux du New Jersey, de Pittsburgh, de Tampa, de Sunrise, de Glendale, de Las Vegas, d’Ottawa et de Toronto. Et de Montréal, s’entend.

L’observateur averti s’étonnera d’un tel dévouement, sachant que l’équipe connaît une saison, disons-le poliment, difficile. Les billets pour les matchs sont achetés depuis octobre, nous répond-on.

Les voyageurs ont néanmoins attendu à la toute dernière minute avant de boucler les derniers préparatifs, vu les règles sanitaires qui ne sont pas les mêmes selon la province et qui sont susceptibles de changer rapidement. La visite du CH à Calgary, par exemple, concordera avec le premier match présenté dans un Saddledome dont les gradins seront remplis.

« On était vraiment contents que le voyage fonctionne », confirme Sylvain.

« Notre trip à nous ! »

Sa conjointe et lui étaient tous deux des amateurs de sport avant de se rencontrer – « je joue moi-même au hockey », nous souligne Nathalie. Les matchs du Canadien sur la route deviennent donc un heureux prétexte pour vivre leur passion en découvrant de nouveaux endroits. Dans les destinations les plus ensoleillées, ils mettent au défi leurs talents de golfeurs. Des matchs de basketball sont aussi à l’agenda dans les villes où la NBA est présente.

« C’est notre trip à nous ! », résume Sylvain. L’an prochain, le duo aimerait bien suivre le CH sur la côte ouest américaine.

Puisqu’il faut bien parler de hockey, les joueurs favoris de Sylvain sont Nick Suzuki et Cole Caufield. Il se réjouit de leurs succès sous les ordres de Martin St-Louis, encore qu’il aimait bien Dominique Ducharme, dont il reconnaît le mérite d’avoir amené son équipe en finale de la Coupe Stanley.

« Ça leur prenait un motivateur », renchérit sa douce, à juste titre.

Il ne manque plus aux deux amoureux qu’une victoire (ou quatre ?) de leurs favoris pour que leur voyage soit parfait. Mais s’ils ont bravé l’hiver de Winnipeg, il n’y aura pas grand-chose pour gâcher leur plaisir. Ni l’amour qu’ils portent au bleu-blanc-rouge.