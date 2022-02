(San José) Zdeno Chara a fracassé le record du nombre de matchs joués pour un défenseur dans la LNH, jeudi.

Joe Stiglich Associated Press

Le septuple participant du match des étoiles a foulé la glace pour la rencontre entre les Islanders de New York et les Sharks de San Jose pour entamer sa 1652e partie en saison. Il a battu la marque précédente, établie par le membre de la renommée, Chris Chelios.

Chara a reçu une ovation par la foule du SAP Center lors d’un arrêt de jeu. Les Sharks ont ensuite passé sur l’écran géant un message préenregistré de félicitations venant de l’ancien attaquant des Sharks de San Jose Patrick Marleau. Il détient le record pour le plus grand nombre de matchs disputés, peu importe la position.

La vedette slovaque, le plus grand joueur de l’histoire de la LNH à six pieds et neuf pouces, arrive à la fin d’une brillante carrière qui a commencé en 1997. Il a entamé sa carrière à 20 ans et célébrera son 45e anniversaire dans trois semaines.

Il a paraphé une entente d’une année au début de la saison pour revenir avec la première équipe avec laquelle il a joué.

Chara a remporté le trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH, en 2008-2009 alors qu’il portait les couleurs des Bruins de Boston. Deux saisons plus tard, il était le capitaine des Bruins pour leur conquête de la Coupe Stanley.

Il a aussi joué pour les Sénateurs d’Ottawa et les Capitals de Washington.