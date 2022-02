On entend déjà, depuis quelques jours, ces voix retentir.

— Ben Chiarot joue du bon hockey, pourquoi ne pas le garder ?

— Et si Jeff Petry acceptait de rester avec le Canadien ?

— A-t-on vraiment besoin de tâter le marché pour Mike Hoffman ?

Le Canadien vient de remporter quatre matchs consécutifs et suscite enfin un peu d’espoir chez les partisans.

Mais même si Martin St-Louis est en train de remplacer la peinture beige vieillie par une magnifique fresque au plafond du bungalow de Sainte-Dorothée, le plan ne changera pas d’un iota.

Le CH est désormais mené par deux avocats et un diplômé en gestion du sport. Ils ne gèrent pas l’équipe à la petite semaine.

La réalité reste la même. Montréal ne participera pas aux séries cette année et ne deviendra pas une puissance à moyen terme avec Jake Evans, Christian Dvorak, Laurent Dauphin et Ryan Poehling pour centres après Nick Suzuki.

Ben Chiarot aura 31 ans et deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de l’année. Il rapportera au minimum un choix de première ronde.

Jeff Petry était déjà difficile à échanger. Tant mieux s’il retrouve l’élan des beaux jours et rend de bons services à l’équipe. Le même constat s’applique à Brendan Gallagher.

« Tout le monde parait mieux », a déclaré Brett Kulak après la rencontre de mercredi. L’effet Martin St-Louis rend un immense service au nouveau trio de gestionnaire constitué de Jeff Gorton, Kent Hughes et John Sedgwick. La valeur des joueurs sur le marché augmente.

Il y aura peut-être des changements d’ordre plus cosmétique dans le plan. La progression étonnante de Rem Pitlick, 19:52 de temps d’utilisation mercredi et vite devenu un favori de Martin St-Louis, rendra peut-être Artturi Lehkonen moins indispensable à long terme. Brett Kulak, transformé depuis sept matchs, pourrait-il être retenu à un salaire raisonnable, et à moyen terme, en attendant l’éclosion des Kaiden Guhle, Jordan Harris et compagnie ?

Et qui sait si Ryan Poehling, qui ne semble pas en mesure de devancer Jake Evans et Laurent Dauphin dans la hiérarchie depuis l’arrivée de St-Louis, ne peut pas servir d’appât pour un peu d’aide à une autre position ? Mais a-t-il vraiment une valeur intéressante ?

Le Canadien gagne, s’éloigne de la cave du classement et diminue ainsi ses chances de remporter la loterie, s’inquiètent plusieurs.

Il faut plutôt y voir le côté positif des choses. Le Canadien de Martin St-Louis envoie un message clair au reste de la Ligue : c’est redevenu le fun de jouer à Montréal. Les joueurs de talent peuvent s’exprimer.

Ça pourra aider quand viendra le temps d’attirer des joueurs autonomes, ou encore convaincre un jeune comme Jordan Harris de se joindre à l’organisation.

Et cette vague de succès n’est pas sans permettre aux meilleurs jeunes joueurs de l’organisation, dont Nick Suzuki, 6 points en 7 matchs, Cole Caufield, 10 points en 7 matchs, et Alexander Romanov, utilisation supérieure à 22 minutes depuis trois matchs, de s’épanouir encore plus favorablement.

La loterie ? Le favori à titre de premier joueur repêché, Shane Wright, n’est pas Connor McDavid. Selon plusieurs recruteurs sondés ces dernières semaines, il constitue un choix sûr, un éventuel centre de trio offensif, mais il ne sera pas le meilleur de sa cuvée. L’ennui, c’est que la plupart des organisations n’ont pas encore réussi à identifier qui sera ce meilleur joueur…

Serait-ce si dramatique de voir le CH repêcher au quatrième rang et non au premier ou deuxième ? Les Rangers de New York ont repêché Alexis Lafrenière au premier rang en 2020 et les Red Wings Lucas Raymond au quatrième la même année. Lafrenière a encore le temps de s’améliorer, mais Detroit ne regrette pas son choix. Raymond est déjà leur troisième compteur à 19 ans.

Un an plus tôt, les Rangers choisissaient Kaapo Kakko au deuxième rang et les Red Wings Moritz Seider au sixième. Trevor Zegras allait être repêché neuvième par Anaheim, Matt Boldy douzième par Minnesota et Caufield quinzième. Malgré son affreuse première moitié de saison, Caufield a désormais quatre points de plus que Kakko…

