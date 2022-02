Le CF Montréal enflamme le Stade olympique et passe en quarts

C’est fait. Le mauvais sort a été conjuré. Le CF Montréal l’a emporté 3-0 (3-1 au total des buts) face au Santos Laguna, mercredi, dans un match spectacle au Stade olympique.

Jean-François Téotonio La Presse

Montréal passe ainsi en quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Tout en vengeant son cauchemar de 2009 face à ce même club, dans la même compétition.

Cette domination — parce que c’est ce que c’était —, elle mijotait depuis 13 ans à Montréal.

Romell Quioto, engagé au possible dans ce match, a ouvert la marque à la 9e minute. Djordje Mihailovic a marqué d’une superbe frappe à la 22e. Puis Ismaël Koné, qui disputait ses premières minutes dans le cadre d’une toute première titularisation avec le club, a concrétisé une chance en or à la 61e.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Djordje Mihailovic célèbre son but.

Les 13 343 partisans rassemblés dans le bas de l’enceinte du Stade olympique ont eu tout un match de leurs favoris à se mettre sous la dent, et ont donné une énergie équivalente en retour.

Le Santos Laguna a une défense poreuse cette saison en Liga MX (13 buts accordés en 6 matchs). Les Guerreros croupissent présentement aux bas-fonds de leur championnat domestique.

Qui plus est, deux des défenseurs centraux qui avaient entamé le match à Torreón, Matheus Doria et Félix Torres, étaient blessés pour la rencontre mercredi. Hugo Rodríguez et Franco Pizzichillo les remplaçaient en défense centrale.

Le CF Montréal en a profité. Au grand dam des dizaines de partisans mexicains rassemblés dans les sections 147 à 151 du stade.

Et c’était Eduardo Sebrango, légendaire attaquant du club montréalais qui avait notamment marqué 3 buts dans l’affrontement précédent, qui sonnait la cloche du groupe de supporters 1642 Montréal.

La première fois que Sebrango a pu s’exécuter, il le faisait pour célébrer une superbe séquence qui a mené à la belle réussite de Romell Quioto.

Du milieu de terrain, Victor Wanyama envoyait un lob en profondeur à droite vers Mathieu Choinière. Le joueur québécois, un des meilleurs de son équipe mercredi, servait ensuite une passe sublime (on pèse nos mots) à Quioto. La trajectoire du ballon de Choinière, c’était de l’art. Le cuir passait derrière deux défenseurs laguniens, puis rejoignait l’attaquant dans la surface. Quioto se défaisait d’un dernier Guerrero, puis du gardien, avant d’envoyer le ballon du pied droit dans le filet d’un angle complètement restreint.

À 1-0, la marque suivait le cours du jeu du début de match. On était déjà à égalité dans la série aller-retour.

Puis, à la 22e, Djordje Mihailovic forçait Sebrango à se faire aller les bras une seconde fois.

Un bon jeu de passes entre Lassi Lappalainen et Kamal Miller envoyait le ballon à Quioto dans la surface. Il posait le pied sur le globe, puis l’immobilisait… pour finalement trouver Mihailovic à l’orée des six mètres. L’Américain montait, montait, puis prend un puissant tir du pied gauche. Le ballon frappe la barre transversale et percute violemment les cordages.

Malgré tout, Santos Laguna n’avait encore besoin que d’un seul but pour passer en quarts de finale à ce moment.

Et Ismaël Koné a su profiter de son occasion en or pour rassurer les partisans… et les témoins de l’effondrement de 2009.

C’était la toute première titularisation avec le CF Montréal pour le jeune Koné, joueur de 19 ans issu de l’Académie. C’étaient aussi ses premières minutes avec l’équipe première. Si son début de match a été un peu compliqué, il a trouvé une excellente façon de se rattraper.

À la 61e minute, Joaquín Torres passe habilement à Djordje Mihailovic dans les 6 mètres. Ce dernier envoie de son pied droit vers le centre, Lassi Lappalainen laisse passer… et le ballon trouve Koné près du rond de penalty. Bang. 3-0.

Arrivé au club seulement mercredi, l’attaquant Kei Kamara a remplacé Quioto à la 75e. On a aussi vu pour la première fois le défenseur Alistair Johnston sous l’uniforme montréalais. L’international canadien était incommodé par la COVID-19 jusqu’à la semaine dernière.

Les Ultras, qui s’opposent au changement d’identité du club, avaient fait savoir avant la rencontre qu’ils ne seraient présents ni à ce match ni aux prochains.

À la fin du match, la cloche des 1642 s’est fait entendre pendant de longues minutes après le coup de sifflet final. Les joueurs montréalais célébraient et saluaient les partisans du terrain vers les gradins.

En quarts de finale, le CF Montréal se frottera au vainqueur de la série entre le Forge FC de Hamilton, en CPL, et le Cruz Azul, autre club mexicain. Hamilton s’est incliné 1-0 au match aller, à domicile, et se rendra jeudi au Mexique pour le match retour.

Montréal entamera sa saison MLS à 13 h dimanche, face au Orlando City SC en Floride.