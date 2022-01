La blessure à Jake Allen, mercredi, a un effet domino dans la hiérarchie des gardiens du Canadien.

Guillaume Lefrançois La Presse

Jeudi, l’équipe a annoncé que Cayden Primeau a été promu de l’escouade de réserve à la formation principale. Michael McNiven est quant à lui rappelé du Rocket pour justement se joindre à l’équipe de réserve.

Allen s’est blessé en première période mercredi. Il a grimacé après avoir fait son déplacement sur le premier but du match. Quinze secondes plus tard, il cédait une deuxième fois et Dominique Ducharme l’a alors remplacé par Samuel Montembeault. Après le match, Ducharme a confirmé qu’Allen ne jouerait pas ce jeudi, à Chicago.

Par ailleurs, le Tricolore a annoncé que le défenseur Kale Clague n’était plus sur la liste des absents en raison de la COVID-19 et qu’il retrouvera ses coéquipiers à Chicago. On ne sait pas quand il les y retrouvera. Le CH affronte les Blackhawks jeudi, mais restera dans l’ancienne ville de Ryne Sandberg jusqu’à dimanche, avant de filer vers l’Arizona.

Enfin, le défenseur Louie Belpedio et l’attaquant Brandon Baddock ont été cédés au Rocket.

Dominique Ducharme rencontrera les médias en début de soirée puisque le Tricolore ne tient pas d’entraînement matinal complet jeudi à Chicago.