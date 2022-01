Les noms de Michael Pezzetta (photo) et Cam Hillis ont été ajoutés au protocole de la COVID-19 chez le Canadien.

Une autre journée, d’autres inscriptions au protocole de la COVID-19 chez le Canadien.

Guillaume Lefrançois La Presse

Mercredi, c’était au tour des attaquants Michael Pezzetta et Cam Hillis de s’ajouter à la liste maudite.

Une inscription à cette liste ne signifie pas que la personne a contracté le virus : il peut aussi s’agir d’un contact rapproché d’une personne infectée.

Pezzetta et Hillis sont les 23e et 24e noms actuellement soumis au protocole régissant la COVID-19 chez le Canadien. Certains de ces joueurs, notamment Artturi Lehkonen, Laurent Dauphin et Mike Hoffman, ont toutefois fini leur isolement, mais s’y retrouvent encore simplement parce qu’ils n’ont pas officiellement reçu le feu vert pour un retour au jeu.

Le Canadien et son club-école de Laval sont actuellement en pause, mais les joueurs et membres du personnel continuent à se faire tester au quotidien. Le prochain entraînement est prévu vendredi, et le prochain match, le 12 janvier à Boston.

Voici la liste des noms actuellement soumis au protocole de la COVID-19 chez le Canadien, par date d’inscription

18 décembre

Artturi Lehkonen

19 décembre

Laurent Dauphin

20 décembre

Mike Hoffman

27 décembre

Jake Allen

Ben Chiarot

Joel Edmundson (blessé)

Jeff Petry

Tyler Toffoli (blessé)

Chris Wideman

Eric Raymond (entraîneur des gardiens)

29 décembre

Paul Byron

Cayden Primeau

30 décembre

Louie Belpedio

Gianni Fairbrother

31 décembre

Brandon Baddock

1er janvier

Jake Evans

Alexander Romanov

4 janvier

Rafaël Harvey-Pinard

Samuel Montembeault

David Savard

Jesse Ylönen

Trevor Letowski (entraîneur adjoint)

5 janvier