(Sunrise) En début de troisième période, David Savard est rentré au banc des punitions d’un air dépité, après avoir donné un bon coup de bâton sur la vitre.

Savard a regardé l’un des arbitres avec l’air découragé de celui qui est à bout. À bout de réponses, à bout de ressources, à bout de tout. Juste à bout.

On peut le comprendre. Environ deux heures avant le début du match, on apprenait que deux autres membres du club, Jake Evans et Alexander Romanov, se rajoutaient au groupe d’éclopés de la COVID-19. Le match allait-il avoir lieu ?

Dans une ligue sérieuse, probablement pas, non. Mais ceci est la Ligue nationale de hockey, alors on a quand même eu un match, samedi après-midi à Sunrise, qui s’est conclu par une victoire prévisible des Panthers de la Floride, par la marque de 5-2.

Dans les circonstances, et avec une formation amputée de deux joueurs – seulement 16 patineurs étaient en uniforme –, le Canadien s’est admirablement bien battu, au point de saisir une avance de 2-1 en deuxième période.

Mais ce qui devait arriver arriva, et le club en blanc a fini par manquer d’essence.

« On s’est battu, a commenté Dominique Ducharme. Ce sont quelques jeux qui ont fait la différence. On aurait pu creuser l’écart alors qu’on avait une avance de 2-1, ou revenir en arrière et faire 3-3 plus tard dans le match. Il fallait être compétitifs à chaque présence et je crois qu’on a réussi à faire ça. Nos joueurs ont démontré du courage. »

Oui, il faut souligner le courage et l’effort des joueurs du Canadien, qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient. Mais il demeure pour le moins assez sidérant que ce match ait pu avoir lieu.

Maintenant, la grande question : on va continuer comme ça pendant combien de temps encore ? La meilleure ligue de hockey au monde peut-elle continuer de vendre des billets et des droits de diffusion dans un contexte où ce sont des joueurs d’un circuit inférieur qui jouent de manière régulière ?

« Je ne sais pas si le match aurait dû avoir lieu ou non, a répondu Jonathan Drouin. Ce sont les décisions de la ligue. On s’est bien battus dans les deux premières périodes, mais quand l’autre équipe a une formation complète, c’est dur de rester dans le coup pendant 60 minutes. »

Ce qui est drôle, si c’est possible de voir du drôle en ce moment, c’est que cette formation du Canadien à Sunrise s’est probablement mieux battue, et avec plus d’énergie, que plusieurs autres formations du Canadien plus tôt cette saison, en particulier celles où il y avait plein de vétérans en uniforme.

Peut-être que cela vient nous dire quelque chose à propos de certains vétérans de cette équipe, absents en ce moment, qui ont peut-être une relation plus difficile avec l’entraîneur. Pour les plus jeunes en tout cas, il ne semble y avoir aucun problème avec Dominique Ducharme.

Et puisque c’est ici la Floride et qu’il y a juste du beau partout, sortons un peu les lunettes roses, en envoyons quelques fleurs à Nick Suzuki. Il n’y a pas grand-chose de bon à dire en ce moment, mais lui ? Disons qu’il est en train de faire sa place et de devenir le leader de demain. On pourrait d’ailleurs régler un dossier et lui donner le C du capitaine tout de suite, ça nous sauverait du temps.

Sans compter que samedi après-midi, Suzuki a joué pendant 24 minutes et 41 secondes !

« J’ai aimé notre match, et plusieurs joueurs ont eu à disputer de grosses minutes de jeu, a-t-il commenté. Je suis fier des gars. Le temps de jeu, je prends ça comme un défi. J’aime être sur la patinoire pour aider l’équipe. »

C’est une bonne idée, ça, que d’être sur la patinoire. Mais présentement, il n’y a presque plus personne qui est capable d’y être dans cette équipe. La pause forcée par tous ces matchs remis arrive à point…

Dans le détail

Ça n’arrête pas de bien aller

Avant même de sauter sur la glace en ce fabuleux samedi après-midi à Sunrise, le Canadien à eu à composer avec deux autres mauvaises nouvelles : deux autres joueurs, Jake Evans et Alexander Romanov, qui ont été ajoutés à la liste COVID-19 du club. Cela est venu porter à 14 le nombre de joueurs sur cette liste, et à sept le nombre de joueurs qui ont dû s’y rajouter dans les quatre derniers jours. En plus, le Canadien a aussi dû se passer d’un autre joueur, Brendan Gallagher, blessé lors du match de jeudi en Caroline. Devant cet état de fait, le Canadien a donc dû affronter les Panthers avec une formation à 16 joueurs et deux gardiens, soit 11 attaquants et cinq défenseurs. Avant le match, l’entraîneur Dominique Ducharme a expliqué que des discussions avaient eu lieu entre la ligue et le Canadien, sur la possibilité de remettre le match. « Il y a eu des discussions entre l’organisation et la ligue. La ligue a le dernier mot et on a un match à jouer à 13 h », a sèchement expliqué le coach.

Ça n’arrête pas de bien aller, prise deux

En plus de tout ça, le Canadien a amorcé le match de la pire façon qui soit : en accordant un but… et en perdant un autre joueur. Ainsi, Cédric Paquette a dû rater cette première période presqu’en entier après avoir été victime d’un coup à la tête de la part de Sam Bennett. Cela a été suivi par une mauvaise décision de Michael Pezzetta quelques instants plus tard, qui a choisi d’engager le combat avec Radko Gudas. C’est donc dire que lors des cinq minutes que Pezzetta a dû passer au banc des punitions, le Canadien a dû se débrouiller avec une formation à neuf attaquants, pendant que Paquette était au vestiaire. Fort heureusement pour le Canadien, Paquette a pu revenir au jeu au début de la deuxième période. « Il n’a pas été diagnostiqué avec une commotion cérébrale, mais il a eu un impact au cou, a expliqué Dominique Ducharme. Ça l’affectait, et on a dû le retirer du match. »

Moins de monde qu’à l’habitude

À notre arrivée à l’aréna des Panthers, vers 12 h 30 samedi midi, il n’y avait presque personne dans les gradins. Sans doute à cause d’un léger problème nommé COVID-19, les fans québécois, d’ordinaire très nombreux lorsque le Canadien passe par ici aux Fêtes, étaient pas mal moins nombreux cette fois. Selon la feuille officielle de match, seulement 13 584 spectateurs ont assisté à cette rencontre, et encore, il s’agit d’un chiffre qui est très généreux à nos yeux. Ce qui a manqué, aussi, c’est l’ambiance habituelle, souvent générée par les Québécois qui ont l’habitude d’être très bruyants dans les gradins. En même temps, les fans du Canadien n’ont pas beaucoup de raisons de faire du bruit ces temps-ci…

Ils ont dit

C’est toujours le fun d’être sur la glace. J’avais déjà joué en désavantage numérique dans les rangs juniors… On a fini à 10 attaquants. Tout le monde a embarqué dans des rôles auxquels ils ne sont pas habitués. On a bien joué les deux premières périodes. Est-ce que c’était une bonne idée que de jouer ce match ? J’aimerais mieux ne pas commenter là-dessus… Jonathan Drouin

Notre énergie était bonne. Cam Hillis jouait son premier match dans la LNH, tout le monde était heureux pour lui. D’autres commencent leur carrière. On savait très bien quelle formation on avait, mais les gars étaient enthousiastes. Nick Suzuki

C’est une belle occasion de montrer que j’ai ma place dans cette ligue. Tout le monde veut être sur la patinoire. La dernière fois que j’ai disputé 27 minutes de jeu, c’était probablement dans la Ligue américaine ou dans les rangs juniors. Kale Clague

À seulement trois trios, c’est pas si difficile que ça pour un entraîneur, parce qu’il y’a pas beaucoup de choix ! Alors il faut y aller avec ce qu’on a. Ce fut pas mal plus difficile pour les joueurs… Dominique Ducharme

En hausse

Nick Suzuki

Un rare joueur à se faire remarquer pour les bonnes raisons cette saison. Il a réussi son septième but de la saison.

En baisse

Brett Kulak

Une autre soirée difficile pour lui.

Le chiffre

27 : 34

Le temps de jeu du défenseur Kale Clague, le joueur le plus utilisé par le Canadien à Sunrise… et le joueur le plus utilisé des deux équipes.