Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Maxime Lagacé du Lightning de Tampa Bay peut en témoigner. Comme les gardiens Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott ont été placés sur le protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale, c’est à Lagacé que reviendra la tâche de repousser les tirs des Canadiens de Montréal mardi soir, son deuxième départ en carrière contre l’équipe de sa province natale.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Puisque la confirmation est tombée à la dernière minute et que le contexte actuel complique les déplacements en avion, c’est dans le confort de leur foyer de Saint-Augustin-de-Desmaures que ses parents, Gilles Lagacé et Manon Dallaire, regarderont le match de ce soir. Toute la famille s’est passé le mot. Le grand-père de Maxime, Germain Dallaire, ira peut-être les rejoindre. « On va être assis devant la télévision, de dire le paternel. Toute la famille au complet, mais chacun chez soi en confinement. Du Lac-Saint-Jean jusqu’à Québec ! »